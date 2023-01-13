Polisin şüphesi doğru çıktı! Durdurulan araçta 1 tondan fazlası ele geçirildi!

Ekipler, bu çerçevede takip edilen bir aracın Bornova ilçesinde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içerisinden 1,1 ton sahte etil alkol ele geçirilerek, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.