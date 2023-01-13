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Haberler İzmir Polisin şüphesi doğru çıktı! Durdurulan araçta 1 tondan fazlası ele geçirildi!

Polisin şüphesi doğru çıktı! Durdurulan araçta 1 tondan fazlası ele geçirildi!

İzmir'de sahte alkol kaçakçılarına yönelik yapılan çalışmalar kapsamında polis ekipleri, Bornova'da olduğu tespit edilen şüpheli için harekete geçti. Düzenlenen operasyonda durdurulan aracın içinden 1,1 ton sahte etil alkol ele geçerildi. Olayla ilgili şüpheli hakkında işlem gerçekelştirildi.

İHA

13.01.2023, 15:02

İzmir'in Bornova ilçesinde polis ekipleri tarafından takip edilen bir araç içerisinden 1,1 ton sahte etil alkol ele geçirilirken, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

Polisin şüphesi doğru çıktı! Durdurulan araçta 1 tondan fazlası ele geçirildi!

İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, merdiven altı diye tabir edilen yerlerde üretilerek depolanan ve vatandaşlara satışa sunan sahte alkol kaçakçılarına yönelik çalışmalar gerçekleştiriyor.

Polisin şüphesi doğru çıktı! Durdurulan araçta 1 tondan fazlası ele geçirildi!

Ekipler, bu çerçevede takip edilen bir aracın Bornova ilçesinde olduğunu belirledi. Harekete geçen ekiplerin gerçekleştirdiği operasyonda, araç durdurularak arama yapıldı. Yapılan aramada, araç içerisinden 1,1 ton sahte etil alkol ele geçirilerek, olayla ilgili 1 şüpheli hakkında adli işlem gerçekleştirildi.

Polisin şüphesi doğru çıktı! Durdurulan araçta 1 tondan fazlası ele geçirildi!

İzmir Emniyet Müdürlüğü; insan sağlığına ciddi zararları olan, sağlıksız ortamlarda üretilerek depolanıp satışa sunulan yasa dışı etil alkol ticareti ile mücadelenin vatandaşların da desteği ile devam edeceğini duyurdu.

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