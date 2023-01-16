Geleceğin akıllı robot klimasını tasarladılar

Yaşar Üniversitesi Sanat ve Tasarım Fakültesi Endüstriyel Tasarım Bölümü mezunu Miray Özlem Er, İtalya'daki Domus Academy'de termal kamera ile sıcaklığı algılayan robot klima tasarımı ekibinde yer aldı. Geleceğin kliması olarak nitelendirilen cihazın üzerinde bulunan termal kamera, kullanıcının vücut sıcaklığını algılayıp fiziksel ihtiyaçlara göre otomatik olarak sıcak veya soğuk hava üfleyecek. Proje fikrinin oluşma sürecinden bahseden Miray Özlem Er, "Termal kamera ile akıllı ev sistemlerini bir üründe birleştirdiğimizde ortaya robot klima fikri çıktı. Teknolojiye daha da bağımlı olacağımız gelecek ev sistemlerini düşündüğümüzde, kullanıcılar ürün ile bağını belki duygular üzerinden de kurabilecek" dedi.

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