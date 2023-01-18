Joker hastalarla sahte rapor tezgahı

İzmir Mali Polisi, 25 bin ile 80 bin lira arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkardıkları belirlenen 380 şüpheliye yönelik şafak operasyonu gerçekleştirdi. 1000'e yakın polisin katıldığı ve 18 ilde düzenlenen operasyonda aralarında 32 organizatör, 13 joker, 1 doktor, 6 devlet memuru 35 hastane çalışanının olduğu 380 şüpheli gözaltına alındı.

SAHTE TANI KONULDU

Şüphelilerin sahte rapor alabilmek için muayenelere 'joker' tabir edilen çete üyelerini soktuğu ortaya çıktı. Ayrıca, rapor alma sürecinin tüm aşamaları şebeke üyeleri tarafından takip edilerek, rapor alacak şahıslara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonun yüksek çıkması için zeytin gibi besin maddelerinin yedirildiği belirlendi. İzmlir'deki operasyonda, Atatük Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Alsancak Devlet Hastanesi, Behçet Uz Çocuk Hastanesi gibi hastanelerde çalışan görevliler gözaltına alındı.

İzmir Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri sahte engelli raporu verildiği istihbaratı üzerine soruşturma başlattı. Savcılık talimatı ve mahkeme kararları doğrultusunda teknik ve fiziki takip yapıldı.

Ekipler, çete üyelerinin kamu hastanelerinde ve bazı özel hastanelerde kullanılan kayıt sistemi üzerinden usulsüzlükler yaptığını, sahte hastalık tanısı koyduklarını ve sahte ilaç muafiyet raporu hazırlandığını, engelli raporu verebilmek için engeli olmayan veya engel oranı düşük kişilerin yerine çeşitli hastalıkları bulunan joker kişilerin muayeneler sokulduğunu tespit etti.

Sahte rapor çetesi üyelerinin ilk etapta 249 vatandaşa 25 bin ile 80 bin lira arası değişen ücretler karşılığında sahte engelli raporu çıkardıkları belirlendi. Şüphelilerin 'nitelikli dolandırıcılık, görevi kötüye kullanma ve resmi belgede sahtecilik' suçlarını işleyerek ilk belirlemelere göre yaklaşık 10 milyon lira kamu zararına sebep oldukları öğrenildi.

100 MİLYONLUK KAMU ZARARI

Engelli raporu verilen kişi sayısının ve miktarın kat be kat artarak 100 millyon liraya kadar bulabileceği iddia edildi. Operasyonda gözaltına alınan çete üyelerinin, kişilerin usulsüz rapor almalarını sağlayarak bu kişilerin erken emeklilik, ÖTV indirimi, ücretsiz ulaşım kartı gibi engelli vatandaşlara tanınan birçok hizmet ve avantajdan yararlanmasını sağladıkları ve kamu zararına neden oldukları belirlendi.

EŞ ZAMANLI OPERASYON

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda 3 tabanca, 310 mermi, 49 bin 700 lira, içinde not bulunan 6 ajanda, dekontlar, 27 sahte sağlık kurulu raporu, 105 sentetik hap, çok sayıda muayene kağıdı ve dijital materyal ele geçirildi.

PİRİNÇLE KAN ŞEKERİ YÜKSELTİYORLAR

RAPOR alma sürecinin tüm aşamaları rapor çetesi üyeleri tarafından takip edilerek, rapor alacak şahıslara muayeneye girmeden önce kan şekerini yüksek göstermek için pirinç, tansiyonlarının yüksek çıkması için zeytin yedirildiği belirlendi.

FATİH ŞENDİL