Mobil banka hesabı olanlar dikkat! Saniyeler içinde 500 bin TL’si böyle dolandırıldı!

Sürekli telefonuma anormal bir şey olduğunu ve kur korumalı mevduat hesabımın kontrol edilmesi gerektiğini söyledim. Son olarak yapılan kontrolde, hesabımdaki meblağdan 500 bin TL'nin bir başka bankaya araç satışı kapsamında transfer edildiğini öğrendim. Günlük limit 500 bin olduğu için bu kadarı çekilebilmiş. Sonrasında savcılığa başvurduk. Mağdur oldum. Bankanın güvenlik açığından dolayı böyle bir mağduriyet yaşadım. Ruhsal durumum, aile yapım bozuldu. Mağduriyetimin giderilmesini istiyorum" dedi.