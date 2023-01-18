Mobil banka hesabı olanlar dikkat! Saniyeler içinde 500 bin TL’si böyle dolandırıldı!

Osman Gazi Mahallesi'nde oturan işçi emeklisi ve 1 çocuk annesi Hanife Kandak, 2 Ocak günü evinde yalnızken, telefonunu masanın üzerinde bırakıp, kendisine kahve yapmak için mutfağa gitti. Döndüğünde cep telefonunun ekranında banka uygulamasının açık olduğunu görünce şaşıran Kandak, telefonu eline alıp, kapatmak isteğinde cihazı kilitlendi. Hemen bankayı arayan Kandak, sonrasında banka hesabından 500 bin TL'nin çekildiğini gördü. Olaydan sonra Kandak'ın avukatı Hasan Kumral, İzmir Cumhuriyet Savcılığı'na suç duyurusunda bulundu.