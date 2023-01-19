1 kilometrelik tramvay yolu mahalleliye çok görüldü

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde 2004 seçimlerinden sonra Örnekköy semtinden ayrılarak 2006 yılında belediye tarafından mahalle olmasına karar verilen Zübeyde Hanım Mahallesi, giderek büyümeye devam etmesine rağmen Örnekköy'e kadar gelecek olan tramvay hizmetinden faydalanamayacak. Geçtiğimiz Şubat ayında İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından duyurusu yapılan Karşıyaka ilçesindeki 5 kilometrelik tramvay projesi, Bostanlı İskelesi tramvay durağından başlayacak ve İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm bölgesinde son bulacak. Ancak Örnekköy'den ayrılan Zübeyde Hanım Mahallesi, bu hizmetten mahrum kalacak.

POTANSİYELİ ÇOK YÜKSEK

Tramvay hizmeti konusunda ayrımcılık yapan İzmir Büyükşehir Belediyesi, tramvay hattını yaklaşık 1 kilometre daha uzatamaz mıydı? Buradaki bölge halkına ayrımcılık yapılıyor. Tramvay hattı, Yeni Girne Bulvarı'ndan yukarı doğru çıksa bu semtte oturan vatandaşlar da faydalanmış olurdu. Çünkü bu bölgede 4 tane lise, ortaokul, ilkokul, engelliler okulu, kapalı spor salonu, yüzme havuzu, tenis kortları var. Ayrıca sanayi sitesi, belediye şantiyesi, gençlik ve spor il müdürlüğü ve ön önemlisi de Örnekköy Mezarlığı var. Bayramlarda buraya hayvan pazarı da kuruluyor. Ama tramvay buraya kadar gelmek yerine İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı kentsel dönüşüm alanına kadar gidecek.

SOKAKLAR KÖSTEBEK YUVASI

Zübeyde Hanım Mahallesi Muhtarı Rami Nalbantoğlu, mahallenin elbette tramvay dışında başka sorunlarının da olduğunu söyledi. Nalbantoğlu, "Altyapı çalışmaları için kazılan ve aylarca asfaltlanmayan sokaklar adeta köstebek yuvası gibi. Özellikle karanlıkta araçlar aniden çukura giriyor. Lastikleri jantları zarar görüyor. Bunun zararını kim ödeyecek? Mahallede altyapı ile ilgili bir çalışma yapıldığında kazılar sonrası asfaltlamalar ya hiç yapılmıyor ya da geç kalıyor. Bu şekilde çok sayıda sokak var ve adeta bir tuzak gibi. Bunun denetim ve kontrolünü yapan yok. Bu yüzden de vatandaşlar mağdur oluyor. Vatandaşlar, belediyeye vergi veriyorsa temizlik hizmeti ister, yolların güzel olmasını ister" diye konuştu.

DOĞALGAZ BAĞLANAMIYOR

MAHALLENİN bir bölümündeki imar sorunu yıllardır çözülemediği için bir takım sorunlar yaşadıklarını belirten Muhtar Nalbantoğlu, "Vatandaşlarımız doğalgaz istiyor. Çok sayıda sokak doğalgazdan faydalanamıyor. 46 tane dilekçe götürdüm. 2 yıldır bu sorun çözülmedi. İmarsız yerlere 5 katlı binalar yapılmış yıllar önce ama imar yok. Bu yüzden doğalgazdan faydalanamıyorlar. Kış gününde yine mağduruz" dedi.

BÖLGE HALKININ FAYDALANMASI ÇOK ÖNEMLİ

ZÜBEYDE Hanım Mahallesi'nde 20 bine yakın kişinin yaşadığını, ayrıca Latife Hanım Mahallesi'nin de bu bölgede bulunduğunu belirten Muhtar Rami Nalbantoğlu, "Tramvay projesi ile ilgili, İzmir Büyükşehir Belediyesi Projeler Daire Başkanlığı'nı aradım. Bu proje hazırlanırken Zübeyde Hanım ve Latife Hanım mahallelerindeki insan potansiyelinin unutulduğunu söyledim. Ama ayrımcılık yapılıyor. Bu tramvaydan bu bölge halkının da faydalanması çok önemli. Vakit varken bu yanlıştan bir an önce dönülmesini istiyoruz" dedi.

TOLGA TEKİN/ ERCAN AKGÜN