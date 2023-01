Gökdelenlerin arasındaki virane Çınarlı Mahallesi

İzmir'in Konak ilçesindeki en az nüfusa sahip mahallelerinden bir tanesi olan 353 kişinin oy kullandığı Çınarlı Mahallesi, etrafını saran gökdelenlerin arasında sıkışıp kaldı. Aynı zamanda İzmir Adliyesi, Bölge Adliye Mahkemesi gibi kentin önemli yapılarının içinde bulunduğu mahallede bir yandan gökdelenler yükselirken diğer yanda çok eski yıllarda yapılan 2 katlı eski binaların bazıları tamir atölyesi bazıları da konut olarak kullanılıyor.

En önemli yerleşim yeri Çınarlı Endüstri Meslek Lisesi lojmanları olan semtin tam ortasına metronun geçmesi için yapılan viyadükler tehlike saçıyor. Çünkü zaman zaman viyadüklerin betonlarından büyük taş parçaları yere düşüyor. Sarsıntıyla kopan beton parçalarının yerlerine yapılan sıvalar dikkat çekiyor. Metronun gürültüsü de semtte yaşayan vatandaşları rahatsız ediyor.

'TEHLİKE GELİYORUM' DİYOR

Mahallenin en önemli sorunu metro hattının geçtiği viyadükten dökülen taş parçaları. Metro hattına bir ses bariyerinin de yapılması gerekiyor. Çünkü Endüstri Meslek lisesi lojmanları burada ve gürültüyü çevre sakinleri günün her saati çekmek zorunda kalıyor. Ses bariyeri yapılırsa bu sorun ortadan kalkar. Ama maalesef Metro A.Ş. günün en yoğun saatlerinde yaptığı ölçümde burada ses desibelinin yüksek olmadığını söylüyor. Şirket ses desibel ölçümlerini sabah 08.00'den önce veya akşam saat 21.00'den sonra yaparsa gürültünün boyutu ortaya çıkar. Ama gün içerisinde yapıldığı zaman sağlıklı ve gerçek sonuç alınamıyor. Burada görüştüğüm Mahalle Muhtarı Elmas Türkmen ve vatandaşlar bu sorunun acilen çözülmesini istiyor. Çünkü gürültüden uyunmuyor. Öğrenciler ders dinleyemiyor. İşyerinde çalışanlar da olumsuz etkileniyor.

BİRİ ÖLMEDEN ÖNLEM ALINMALI!

METRONUN üzerinden geçtiği viyadüklerden sarsıntı nedeniyle beton parçalarının defalarca koparak yere düştüğünü ve bunun büyük tehlike saçtığını belirten Elmas Türkmen, "Bu viyadükten metronun sarsıntısıyla kopan beton parçaları birinin başına düşse çok büyük bir facia olur. Bunun önlemi alınmıyor. Beton parçalarının koptuğu yerler çimentoyla sıvamakla olmaz. Komple bir kaplama yapılırsa belki sorun çözülür. Ama tehlike göz göre göre geliyor. Bu sorunları defalarca bildirmemize rağmen kimse dikkate almıyor. Burada önlem alınması için illa birilerinin ölmesi mi gerekiyor?" diye konuştu.

ALTYAPI VE OTOPARK SORUNU

ÇINARLI semtinin en önemli 2 sorunu ise altyapı eksikliği ve otopark. Çünkü semtte bulunan adliye binalarına her gün binlerce kişi gelip gidiyor. Aynı şekilde büyük gökdelenlerde de yine aynı şekilde binlerce kişi bulunuyor. Ancak bölgede bir otopark bulunmaması büyük eksiklik olarak görülüyor. Ayrıca altyapı eksikliği de semtte göze çarpıyor. Gökdelenlerin bulunduğu bölgede altyapı çalışmalarının tamamlanması gerekiyor. Burası eski yıllarda yapılan altyapıyı artık kaldırmıyor. Eskiden böyle gökdelenler iş merkezleri yoktu. Ama şimdi her bir gökdelende 2 bin kişi bulunuyor. Gökdelenlerde yaşayan insanların sayısı birçok mahalleden fazla. Bir an önce bölge için gerekli alt yapı çalışmaları tamamlanmalı.

MAMA KAPLARI ÇALINIYOR

TÜRKMEN, "Tamir atölyelerinde ve işyerlerinde çalışanlar dahil olmak üzere herkes evinden yemek getirerek mama kaplarına döküyor. Ayrıca hayvansever dernekler aracılığıyla yaptığımız işbirlikleriyle de marketlerden alınan gıdalarla da can dostları sevindiriyoruz. Ancak burada belediyelerde sokak hayvanları için sabit mama ve su kapları istiyoruz. Çünkü sabit olmayan madeni kaplar sürekli hurdacılar tarafından çalınıyor. Onun için gerek Konak Belediyesi gerekse İzmir Büyükşehir Belediyesi'nden sokaklara sabit mamalık ve suluk konulması ayrıca da mama desteği istiyoruz. Böylece hayvanlar sabit olarak korkmadan yiyebileceği mama ve su kaplarını rahatça kullanırlar. O zaman bu kaplar çalınmaz" diye konuştu.

HAYVANSEVER MAHALLE HALKI

SOKAK hayvanlarına olan ilgisi ve sevgisiyle dikkat çeken Mahalle Muhtarı Elmas Türkmen, sokakta ne kadar kedi ve köpek varsa sahip çıkıyor. Mahallesindeki başıboş 153 köpek ve 48 kediye bakan muhtar Elmas Türkmen, onlar için bir de beslenme noktaları oluşturmuş. Sokak hayvanları hastalandıklarında belediyeden veteriner çağıran Elmas Türkmen, hayvanlara sahip çıkılması için adeta mahalle halkını örgütlemiş.

TOLGA TEKİN/ ERCAN AKGÜN