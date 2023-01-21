Tarihi Kadifekale, turizm merkezi olması beklenirken moloz yığınlarına teslim oldu

İZMİR körfezine hakim konumuyla kentin en güzel manzarasına sahip olan Kadifekale turumuzda, semtin hali yürek burktu. Milattan önce 4'üncü yüzyıla dayanan tarihi semtin şu ana kadar çoktan bir cazibe merkezi olması gerekiyordu. Ama gelin görün ki İzmir'in her yerinden görülen surlarıyla kentin en gözde tarihi ve turistik uğrak yeri olması gereken Kadifekale enkaz ve moloz yığınları, harabeye dönmüş evleri ve kalenin içine Büyükşehir Belediyesi tarafından "Pagos Üretici Pazarı" adı altında kurulan ancak bomboş kalan stantlarıyla ilgisizliğe terk edilmiş halde bekliyor.

YÜZDE 80'İ KAÇAK!

İZMİR Büyükşehir Belediyesi'nin 2015 yılında başlattığı 3. derece Arkeolojik ve Kentsel Sit alanı içinde yer alan Kadifekale bölgesindeki kamulaştırma çalışmaları, üzerinden 8 yıl geçmesine rağmen hala tamamlanamazken yıkılan binaların enkazlarının bile birçok yerde toplanmaması ise dikkat çekti. Hatta kamulaştırıldığı için vatandaşlar tarafından boşaltılan evlerin de yıkılmadığı için uyuşturucu ve fuhuş yuvası haline gelmesi vatandaşları rahatsız ediyor.

NUFÜS 2 BİNE DÜŞTÜ

KADİFEKALE İzmir'in en güzel manzarasına sahip semti. Tarihi öneme sahip ama evler bakımsız halde duruyor. İmar yok ve burası SİT alanı olduğu için mevcut evlerin yüzde 85'i tapusuz. İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan kamulaştırmadan dolayı da mahallenin nüfusu 9 binden 2 bine düştü. İzmir'in en gözde yeri olan Kadifekale'nin artık bir cazibe merkezi haline gelmesi gerekiyor.

İZMİR Büyükşehir Belediyesi tarafından kamulaştırıldıktan sonra boşaltılan evlerin çoğu harabe halinde duruyor. Bu harabelerin fuhuş ve uyuşturucu yuvasına dönüştüğü konuşulurken, yıkılan birçok binanın molozları da semtte kötü bir görüntü oluşturuyor. Tarihi öneme sahip olan Kadifekale'nin nüfusu tarihi ve turistik potansiyelinin artırılması amacıyla gerçekleşen kamulaştırma çalışmaları nedeniyle 9 binden 2 bine düştü. Kamulaştırmadan önce 2 bin 500 tane olan ev sayısının yarısı şu anda yok. Bölgede herhangi imar planı bulunmadığı için konut veya ticari faaliyete yönelik bir yapılanma hakkı söz konusu değilken, mevcut evlerin yüzde 80'inin ise kaçak yani tapusuz olduğu öğrenildi.

NE ZAMAN BİTECEK?

SURLARIN üzerinden çıkıp eşsiz körfez manzaralı semti izlerken gözümüze çarpan manzara moloz yığınları ve harabeye dönmüş evlerden başka bir şey değil. İnsanın yüreğini burkan bu olumsuz görüntülerden tarihi semtin bir an önce kurtulması gerekiyor. Yıkıldıktan sonra toplanmayan molozlar az da olsa semtte yaşayan vatandaşların ve çevrenin sağlığını tehdit ediyor. Ayrıca 7 yılda bu kamulaştırma çalışmalarının neden tamamlanamadığı, ne zaman tamamlanacağı ve geriye kalan kaçak evlerin ne olacağı da merak konusu.

KÖPEKLERİ BIRAKIP GİDİYORLAR

KADİFEKALE'DE 5 dönemdir yani 1999 yılından beri kesintisiz muhtarlık görevini sürdüren Davut Tekin, "Mahallemiz SİT alanında olmasından dolayı çok fazla altyapı-üstyapı çalışması yapılamıyor. Kamulaştırma nedeniyle mahallemiz boşaldı. Nüfus azaldı. Tapusu olmayan ev çok. Buradaki kamulaştırma sırasında arsa bedeli ödenmiyor. Metrekaresini bin liradan alıyorlar. Bu da vatandaşları mağdur ediyor. Kamulaştırma nedeniyle evler yıkılmaya devam ettiği için altyapı hizmeti de yok. Kamulaştırılan binalar sıkıntı vermeye başladı. Boşaltıyorlar ama yıktırmıyorlar. Yıkılmayan boş binalar fuhuş ve uyuşturucu yuvası oldu. Burada uyuşturucu kullandıktan sonra çevreye zarar veriyorlar. Çevredeki bütün köpekleri Kadifekale'ye bırakıyorlar. Özellikle sabahları çocuklar okula giderken köpekler saldırıyor" diye konuştu.

10 MİLYON LİRA HARCANDI AMA STANTLAR BOŞ KALDI

Semte adını veren Kadifekale içindeki üretici pazarının hali dikkatimi çekti. Buranın aylardır kapalı olduğunu söylediler. Halbuki 2019 yılının Temmuz ayında İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in büyük proje olarak açıkladığı ve adına Yunanca "Pagos" dediği üretici pazarının sadece adı kalmış. Kadifekale surları içine kurulması için belediyenin 10 milyon TL harcadığı söylenen üretici pazarı için İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir'in birçok noktasından özel otobüs koymasına rağmen vatandaşın pazara ilgi göstermemesi projenin fiyaskoyla sonuçlanmasına neden oldu.

TOLGA TEKİN/ ERCAN AKGÜN