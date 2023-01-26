Gaziemir’de çevre katliamı

Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi Cumhuriyet Meydanı'nı yakınındaki ormanlık alandaki bazı ağaçlar iddiaya göre Gaziemir Belediyesi'ne bağlı ekipler tarafından 'Budama' bahanesi ile kesildi. Ağaçların kesilmesine tepki gösteren vatandaşlar cep telefonları ile yapılan işlemleri görüntüledi. Gaziemir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkanvekili Uğur İnan Atmaca'nın da sosyal medya hesabından paylaştığı görüntülerde, belediye ekiplerinin ağaçlık alana iş makinaları ile girdikleri bazı ağaçları budarken, bazılarını da kestikleri göze çarptı. Atmaca, ağaç katliamı ile ilgili videonun altına, "Orman içinde ağaç ve çevre katliamına sessiz kalan Gaziemir Belediyesi şimdi Sarnıç'ta kendisi ağaç katliamı yapıyor. Biraz hassasiyetiniz olsa, o ağaçları kesmeden düzenleme yapabilirsiniz. Ama maalesef sizin çevreciliğiniz söylemden öteye gitmiyor. Buradaki ağaçları kesmek hangi aklın ürünü?" notunu düştü.

METİN BURMALI