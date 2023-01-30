Fotoğrafçı esnafından dijital adım

Hafta Başı Sohbetleri'ne konuk olan İzmir Fotoğrafçılar Esnaf Odası Başkanı Murat Yavuz, dijitalleşmeyle ilgili yeni projelerini ve fotoğrafçılık sektörünün İzmir'deki durumunu paylaştı.



● Bize fotoğrafçılık sektöründeki yerinizden bahsedebilir misiniz?

2011'de İzmir Fotoğrafçılar Odası'nın başına geldim. 20 oda başkanıyla irtibat haline geçerek sorunlarımıza ortak çözümler bulmak ve fiyat istikrarını sağlayabilmek için mücadele başlattık. İzmir Fotoğrafçılar Odası Başkanı olarak tüm Türkiye'deki odaları temsil ettik.

Sorunlarımızı Meclis'e kadar taşıma fırsatı bulduk. Tüm odalarımızın birlik ve beraberlikle ortak adımlar atmasına çalışıyoruz.



● İzmir'de sektörün durumu nedir?

İzmir fotoğrafçılıkta örnek bir şehir.

Düzenlediğimiz fuarlar çok ses getirdi. Bir üst kuruluştan ve firmadan destek almadan yaptığımız fuarlar Türkiye'ye örnek oldu.

Teknoloji ile birlikte fotoğraf albümleri daha farklı boyuta geldi. Albüm imalatında İstanbuldaki büyük firmalarla birlikte işi sırtlayan yine İzmir oldu. Yapılan albümler, Avrupa'ya kadar gidiyor. İzmirgaz ile ortak yaptığımız fotoğrafçılık yarışmasından da bahsetmek istiyorum. Bu yıl 10'uncusunu gerçekleştireceğimiz yarışmanın teması 'Ana' olacak.



● Dijitalleşmeyle ilgili attığınız adımlardan bahseder misiniz?

Dijitalleşmeyle ilgili tüm Türkiye'deki oda başkanlarımız ile birlikte yürüttüğümüz ortak bir projemiz var.

Haksız kazancın önüne geçebilmek için vesikalık çekimlerini direkt olarak kişinin kendi sayfasına yükleyeceğimiz bir sistem üzerinde çalışıyoruz.

Bu fotoğraf devletin belirlediği süre olan 6 ay boyunca vatandaşın e-devletinde olacak. Biz fotoğrafı çektimiz zaman belli bir ücret karşılığında yükleyeceğiz ve 6 ay içerisinde istediği yerde kullanabilecek. Bununla birlikte hem kayıtsız fotoğrafçılığın hem de kırtasiyecilerin fotoğrafçılık yapmasının önüne geçeceğiz. Sadece odalara kayıtlı fotoğrafçı esnafı bunu yapabilecek.

Vergi kaçakçılığı da önlenmiş olacak. Bunu başarabilirsek haksız rekabetin önüne geçerek büyük bir hizmet vermiş olacağız.



MERT ALPDÜNDAR / HAFTA BAŞI SOHBETLERİ