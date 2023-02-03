CHP’li belediyelerin hali içler acısı

Dikili Belediye Başkanı Adil Kırgöz, seçildiği dönem Başkan yardımcılığına halasının oğlu Hakan Budak'ı getirmişti. Kırgöz, şimdi de yeni belirlenen CHP İlçe Yönetim Kurulu'na oğlu Ümit Kırgöz'ün yeniden atanmasını sağladı. Bu arada İlçe Başkanlığı'na atanan Emre Kırlı'nın da Kırgöz'ün eşinin kuzeni olduğu ifade edildi. Öte yandan belediyede daha önce Meclis Başkanvekilliği ve Dikili Jeotermal A.Ş. müdürlüğüne getirdiği Çiler Gürel'in de yine Kırgöz'ün eşi tarafından akrabası olduğu belirtiliyor.

OĞLUNU YİNE YÖNETİME SOKTU

CHP Dikili İlçe Başkanlığı görevinden sağlık sorunları sebebiyle istifa eden Hasan Altıparmak'ın yerine parti Merkez Yönetim Kurulu tarafından atana Emre Kırlı, oluşturduğu yeni yönetim kurulu listesinde, Başkanı Adil Kırgöz'ün oğlu Ümit Kırgöz'e de yer verdi. Geçtiğimiz dönem de ilçe yönetim kurulu üyesi olan Ümit Kırgöz'ün yeniden yönetime girmesi tepki topladı.

Daha önce halasının oğlunu Başkan Yardımcısı yapan ve yine yakını Çiler Gürel'i meclis başkanvekili ve belediye şirketi müdürlüğüne getiren Kırgöz'ün oğlunu da yeniden CHP İlçe Yönetimine sokması, "Adil Bey, Dikili'yi çiftliğe çevirdi" şeklinde yorumlara neden oldu.

ESKİ SEVGİLİYE ŞİDDET

Öte yandan Kırgöz'ün ilçe yönetiminde yer alan oğlu Ümit Kırgöz, 2019'da sevgilisi E.L'ye şiddet uyguladığı haberleriyle gündeme gelmişti. İddiaya göre genç kızın kendisini terk etmesini hazmedemeyen ve barışmak için çaba harcayan Kırgöz, eski sevgilisini takip etmiş ve E.L'ye gittiği plajda şiddet uyguladığı öne sürülmüştü. O dönem Yeni Asır'ın görüştüğü üniversite öğrencisi E.L, "Alkollüydü ve aracı ile ehliyeti yokken yanıma geldi. Kendisi ile konuşup, görüşmeyeceğimi söyleyince bana saldırmaya başladı" demişti.

Yanındaki arkadaşlarının polisi arayıp, "Şu an Dikili Belediye Başkanı'nın oğlu alkollü ve kız arkadaşını darp ediyor" diye ihbarda bulunduğu, ancak polisin gelmediğini öne süren E.L, "Sonrasında Dikili Devlet Hastanesi'nden darp raporu alıp, polis merkezine giderek kendisinden şikayetçi oldum. Ailesi olaydan sonra beni hiç aramadı. Babası o gece karakola dahi gelmedi" diye konuşmuştu.

ERHAN GÜLENÇ