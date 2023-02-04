Çerçioğlu’nu çıldırtan anketler/ KULAĞIMA GELENLER

ERHAN GÜLENÇ YAZDI/ KULAĞIMA GELENLER

AYDIN Büyükşehir Belediye Başkanı CHP'li Özlem Çerçioğlu'nun yaptırdığı anketlerle başı dertte! "Topuklu Efe" lakaplı Çerçioğlu, Aydın'ın ilçelerinde anket yaptırmış ancak gelen sonuçlarla büyük bir hayal kırıklığı yaşamış. Çünkü oy oranı geçtiğimiz yerel seçime göre düşük çıkmış.

Çerçioğlu'nun kendi oyları, birçok ilçede o ilçenin belediye başkanının çok altında kalmış. Topuklu Efe, bu duruma çok sinirlenmiş.

Anketleri tekrar yaptırmış ancak bu defa da bazı ilçelerde oylarının bir önceki ankete göre daha da düşmesi sonucuyla karşılaşmış ve iyice çıldırmış!