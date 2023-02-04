İzmir Gaziemir’de şüphe uyandıran ölüm

İZMİR'İN Gaziemir ilçesi Sarnıç Mahallesi'nde 24 yaşındaki Muhammed Kayak, Çamlıkyolu tarla içerisinde sağ şakak girişinden tek kurşunla ölü olarak bulundu. Polis olayla ilgili soruşturma başlatırken, olayın intihar mı cinayet mi olduğunu araştırıyor. Kayak'ın yanındaki silahta bir adet kurşunun da silahın atış kısmında sıkışmış olması kafaları karıştırdığı öğrenildi. Gaziemir Sarnıç'ta önceki gün yoldan geçen vatandaşlar bir ceset görünce durumu 155'i arayarak polise ihbarda bulundu. Alınan ihbar sonrası olay yerine gelen polis yaptığı ilk inceleme sonrası cesedin Nevşehir doğumlu olan Muhammed Kaynak isimli kişiye ait olduğunu belirledi. Cesedin yanında cüzdan, telefon ve küçük bir çanta da bulundu.

SİLAH TUTUKLUK YAPMIŞ

POLİS yaptığı incelemede cesedin sağ şakağından tek kurşunla hayatını kaybettiğini belirledi. Olay yeri inceleme uzmanları tarafından yapılan incelemede ise cesedin yanında bulunan silah içindeki şarjörde dört kurşun ve bir adet kurşunun da silahın ağzında tutukluk yapmış halde bulunması kafaları karıştırdı. Ceset Adli Tıp'a otopsi yapılmak üzere gönderilirken, silahtaki kurşunun bitişik atış mı uzak atış mı olduğunun tespit edileceği öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, Kayak'ın ailesi şok geçirdi.

FATİH ŞENDİL