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Haberler İzmir Altınordu'nun Taner Kahriman yası...

Altınordu'nun Taner Kahriman yası...

Spor Toto 1. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun altyapısında yetişen Taner Kahriman, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde kulüp tesislerinin yıkılması sonucu enkaz altında kaldı. Kahriman, hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

İHA

07.02.2023, 15:47

Altınordu’nun Taner Kahriman yası...

Spor Toto 1. Lig'deki İzmir temsilcilerinden Altınordu'nun altyapısında yetişen Taner Kahriman, merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde hayatını kaybetti.

Dün gece merkez üssü Kahramanmaraş olan ve 10 ili etkileyen 7.7 büyüklüğündeki depremde Altınordu'nun altyapısında yetişen ve Bölgesel Amatör Lig temsilcisi Kahramanmaraş İstiklalspor'un formasını giyen Taner Kahriman hayatını kaybetti. 25 yalındaki oyuncu felakete kulüp tesislerinin de yakalandı ve enkaz altında kaldı. Daha sonra yapılan arama ve kurtarma çalışmalarında yaralı bir şekilde kurtarılan Kahriman, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadığı öğrenildi.

İzmir'in köklü kulüplerinden Altınordu'da altyapı patentli oyuncusunun vefatı sonrasında, "Akademimizin eski oyuncularından ve Kahramanmaraş İstiklalspor forması giyen Taner Kahriman'ın yaşanan deprem sonucunda vefat ettiği haberini üzüntüyle öğrendik. Taner Kahriman'a Allah'tan rahmet yakınlarına baş sağlığı dileriz" mesajını sosyal medya hesaplarından paylaştı.

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