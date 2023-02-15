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İzmir'de gece saatlerinde korkutan yangın!

İzmir'in Bornova ilçesinde gece saatlerinde bir lastik bayisinde yangın çıktı. Yangın çok sayıda itfaiye ekibinin müdahalesi ile söndürüldü. Yangın esnasında bayide bulunan 4 personelin kendisini iş yerinden dışarı attığı ve herhangi bir yaralanma olayı olmadığı öğrenildi.

İHA

15.02.2023, 08:44

İzmir’de gece saatlerinde korkutan yangın!

Yangın, akşam saatlerinden Pınarbaşı Mahallesi Kemalpaşa Caddesi'nde bulunan bir lastik bayisinin deposunda çıktı. Alevler gökyüzünü aydınlatırken, ihbar üzerine adrese çok sayıda polis, itfaiye, ambulans, 110 AKS ve TOMA sevk edildi.

Polis ekipleri caddedeki trafik akışını durdururken, geçtiğimiz hafta 3 tır lastik getirildiği öğrenilen bayide çıkan yangın, yakınlardaki benzin istasyonuna sıçramadan itfaiye ve TOMA ile yapılan müdahaleler sonucunda kontrol altına alınarak söndürüldü. Ekiplerin bölgede soğutma çalışmalarının devam ettiği belirtildi.

Öte yandan, yangın esnasında bayide bulunan 4 personelin kendisini iş yerinden dışarı attığı ve herhangi bir yaralanma olayı olmadığı öğrenilirken, yangının mutfakta bulunan ısıtıcının açık bırakılması nedeniyle çıktığı ileri sürüldü. Olayla ilgili geniş çaplı soruşturma başlatıldı.

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