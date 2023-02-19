Yürek yakan bakış

6 Şubat'ta Kahramanmaraş merkezli meydana gelen depremde en büyük hasarlardan birinin yaşandığı Hatay'da, Hentbol Erkekler Süper Ligi'nin namağlup lideri Özel Vefakent Hatay Büyükşehir Belediyesi oyuncuları da Antakya'daki Rönesans Residence'ta göçük altında kaldı. Hatay ekibinin depremden 4 gün önce Muğla'da Köyceğiz Belediyesi ile oynadığı ve 26-27 kazandığı maçın devre arasında Yeni Asır muhabirinin çektiği fotoğraf ortaya çıktı. Fotoğrafta antrenör Savaş Yüksek ve Milli hentbolcu kaptan Cemal'in birbirine bakışları görülüyor.

LİGE İSMİ VERİLDİ

Depremde Hatay takımının oyuncuları ekiplerin yardımı ve kendi imkanlarıyla canlarını kurtardı. Arama kurtarma çalışmalarında Antrenör Savaş Yüksek göçük altından yaralı olarak çıkarılırken, A Milli Erkek Hentbol Takımı, Plaj Hentbolu Milli Takımı ve Özel Vefakent Hatay B.B'nin tecrübeli kaptanı 42 forma numaralı Cemal Kütahya yaşamını yitirdi. Öte yandan Türkiye Hentbol Federasyonu Yönetim Kurulu yaptığı toplantıda, deprem felaketinde hayatını kaybeden A Milli Erkek Hentbol Takımı kaptanı Cemal Kütahya'nın anısına, 2022-2023 sezonu Erkekler Süper Ligi'nin "THF Erkekler Süper Ligi Cemal Kütahya Sezonu" ismiyle oynanmasına karar verdi.

ÖMER KUNDAKÇI