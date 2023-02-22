Kendisi 99’daki felaketten kurtulmuştu... Çifte felaketten etkilenenler için seferber oldu!

ONLAR BİZİM CANIMIZ, CİĞERİMİZ

Kemalpaşa ilçesi TOKİ konutlarının bulunduğu yerdeki iş yerini afetzedelerin ihtiyaçları için ticarete kapatan ve depremzedeleri yeni evlerine yerleştirmek için seferber olan Mehmet Demir, "Deprem bölgesinden ilçemize gelen vatandaşlarımız için ne yapabileceğimizi planladım. Yiyecek, giyim ve elektrikli ısıtıcı gibi ihtiyaç malzemeleri de toplayarak afet bölgesine gönderdik. 1999 yılında depremi yaşayan birisiyim ve evimiz de yıkılmıştı; o yüzden o vatandaşlarımızı çok iyi anlayabilirim. Kendi evim vardı burada ve onu depremzede vatandaşlarımız için tahsis ettim. Daha sonra daire sahiplerinden de ev istedim. O hayırsever vatandaşlarımız tarafından da 20'ye yakın ev tahsis edildi. Yaklaşık 17-18 tane evi depremzede ailelere tahsis edebilmek için şahsi olarak çalıştım. Onlara yeni bir yuva kurduk. Temizliğini yaptık, halılarını serdik, perdelerini taktık. Şu anda o dairelerde ailelerimiz yaşamaya başladı. Kendi iş yerimi de ticarete kapattım. Depremden bu yana ailelerimiz için yardım toplama ve dağıtma merkezine dönüştürdüm. Yaralarımızı sarana kadar da iş yerimi açmaya niyetim yok. Elimizden geldiğince depremzede vatandaşlarımızla dayanışma yürüteceğiz. Onlar bizim canımız ciğerimiz. Onlar geldiklerinde üzerlerinde 7-8 günlük kıyafetleri vardı ve kamyonların içerisinde yatıp kalkıyorlardı ve yaralılar da vardı. Enkazdan çıkan, öksüz kalan evlatlarımız vardı" açıklamasında bulundu.