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Haberler İzmir Görür: İzmir fayı 7’nin üzerinde deprem üretebilir

Görür: İzmir fayı 7’nin üzerinde deprem üretebilir

27.2.2023

Görür: İzmir fayı 7’nin üzerinde deprem üretebilir
İZMİR'İN deprem üretecek çok sayıda unsura maruz kaldığını belirten Prof. Dr. Naci Görür, çarpıcı açıklamalar yaptı. Kentteki 13 fayın her birinin deprem üretebileceğini belirten Görür, "Ne zaman faaliyete geçecekler bilmiyoruz. İzmir fayı uzun. Eğer deprem üretirse, kötü yerden de geçiyor, 7'nin üzerinde deprem üretir. O zaman çok büyük sıkıntı olur" diye konuştu. Manisa'da ise, birçok ev, kamu binaları ve hastanenin altından geçen Manisa Fayı"nın yaklaşık 170 yıldır büyük bir aktivite göstermemesi endişeye neden oluyor. Jeoloji Mühendisleri Odası'ndan yapılan açıklamada, geçmişte 7 büyüklüğünde depremler üreten fayla ilgili önlem alınması gerektiği ifade edildi.
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