Op. Dr. Zafer Beken hayatını kaybetti

Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Başkanı Op. Dr. Zafer Beken (61), hayatını kaybetti. Batman'da doktorluk yaptığı dönemde ameliyat esnasında bir hastasından aldığı virüs nedeni ile 2005 yılında hepatite bağlı karaciğer sirozu teşhisi konan ve kız kardeşi Ayfer Beken'den aldığı karaciğer nakli ile hayatını sürdüren Beken'in ani ölümü, yakın çevresini ve sağlık dünyasını derinden üzdü. Medical Point Hastaneler Grubu Yönetim Kurulu Üyesi ve CEO'su Veysi Kubba, "30 yıllık dostumu, ağabeyimi, kardeşimi, ortağımı, hayatta en önem verdiğim insanı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyim" dedi.

BUGÜN TÖREN DÜZENLENECEK

İzmir'de 2011 yılında açılan Medical Point Hastanesi'nde bugüne kadar milyonlarca hastaya sağlık hizmeti verilmesinde önemli rol oynayan Beken, dün aniden rahatsızlanarak hayatını kaybetti. Beken için bugün 12.00'de İzmir Ekonomi Üniversitesi Medical Point Hastanesi önünde tören düzenlenecek. Beken'in naaşı, daha sonra Bostanlı Beşikçioğlu Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Karşıyaka Doğançay Mezarlığı'nda toprağa verilecek.



■ METİN BURMALI