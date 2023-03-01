Arka odanın plancıları

İzmir'de kentsel dönüşüm projeleri gibi birçok hayati yatırımı engellemek için açtığı davalarla gündemden düşmeyen Şehir Plancıları Odası (ŞPO) İzmir Şubesi ile ilgili şok ayrıntılar ortaya çıktı. Şube Yönetim Kurulu'nun 7 üyesinden 3'ü İzmir Büyükşehir Belediyesi personeli çıktı. Şubenin yönetim kurulu 7 yedek üyesinin 3'ü Büyükşehir olmak üzere tamamının İzmir'deki belediyelerin çalışanı olduğu anlaşıldı. Bu durum, ŞPO'nun, belediyenin nasıl "arka odası" haline geldiğini net bir şekilde ortaya koydu. Zaman zaman HDP ile de ittifak halinde hareket eden odanın Büyükşehir ve ilçe belediyelerle arasındaki bu organik bağ, bazı davalarla aralarında 'danışıklı dövüş' olduğu kuşkularını daha da güçlendirdi.

MEZARLIKLAR MÜDÜRLÜĞÜ

ŞPO İzmir Şubesi'nin yönetim kurulu üyesi Yusuf Ekici, Büyükşehir Belediyesi Mezarlıklar Planlama Şube Müdürlüğü'nde görevli. Yine yönetim kurulu üyesi Utku Çakır da Büyükşehir Araştırma Planlama Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'nde çalışıyor. Bir diğer yönetim kurulu üyesi Demet Burçin Gezgin de Büyükşehir Üst Ölçek Plan Şube Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Yönetim kurulu yedek üyelerinden Hüseyin Çırak da Büyükşehir Tarihsel Çeve ve Kültür Varlıkları Şube Müdürlüğü personeli. Yedek üye Necla Baysan, Büyükşehir Mezarlıklar Şube Müdürlüğü'nde, Mehmet Dağlı da Büyükşehir Araştırma Planlama Bilgi Sistemleri Şube Müdürlüğü'nde çalışıyor.

4 İSİM İLÇE BELEDİYELERDE

Yedek üyelerden Ali Kemal Çınar Çiğli Belediyesi İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Şubesi'nin müdürü. Yedek yöneticilerden Nursun Akıncı Çiğli Belediyesi İmar Müdürlüğü'nde, Çağrı Alpcan da Urla Belediyesi Plan Proje Müdürlüğü'nde görev yapıyor. Yedek yönetim kurulu üyesi Yasemin Şentürk Yılmaz da Karşıyaka Belediyesi Kentsel Tasarım Müdürlüğü Kent Vizyonu Geliştirme biriminde çalışıyor. ŞPO İzmir Şubesi, gerek kendisi gerekse de Mimarlar Odası İzmir Şubesi başta olmak üzere kentteki birçok meslek odasıyla birlikte açtığı davalarla sık sık adından söz ettiriyor. Şube ve diğer odaların açtığı bu davalar nedeniyle birçok proje hakkında iptal kararları veriliyor. Oda, Konak Belediyesi'nin Gültepe Kentsel Dönüşüm Planı'na dava açtı ve durdurdu. Karabağlar ilçesinde Bakanlar Kurulu'nca Uzundere mevkiinde riskli alan ilan edilen ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nca 'kentsel dönüşüm alanı' ilan edilen bölgenin iptali için de İzmir 3. İdare Mahkemesi'nde dava açtı. Karar iptal oldu. Odanın o dönemki yöneticileri HDP İzmir Milletvekili Serpil Kemalbay ile birlikte basın açıklaması yaparak HDP ile olan yakın ilişkilerini bir kez daha ortaya koydu.

EMSAL ARTIŞI DURDURULDU

Şubenin açtığı davaların son kurbanı ise İzmirli depremzedeler oldu. Büyükşehir'in Bayraklı'da evleri ağır hasar alan depremzedeler için getirdiği yüzde 20 emsal artışı sağlayan plan notlarının iptali için açtığı davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi. Depremzedeler bu durumu geçtiğimiz pazar günü kefen giydikleri eylemle protesto etti.

'MATRUKSA GIBILER'

ŞPO İzmir Şubesi'nin bu haliyle adeta Büyükşehir Belediyesi'nin arka odası olduğunun net bir şekilde ortaya çıktığını belirten Büyükşehir Belediye Meclisi'nin AK Partili Üyesi Erhan Çalışkan, "Aralarında öyle grift ilişkiler var ki... Matruşka gibiler. Oda belediyenin arka odası gibi gözüküyor ama bazen de belediye, odanın arka bahçesi haline dönüşüveriyor. Şubenin kentsel dönüşüme karşı HDP ile yakın işbirliği dikkat çekiyor. Odanın kente yönelik geliştirilen tüm projelere dava açması İzmir'in birçok önemli ihtiyacının giderilmesini de engelliyor. Bu şube ve diğer meslek odaları kurdukları sözde platformlar üzerinden de kenti hançerleyen adımlara imza atabiliyorlar" diye konuştu.

ERHAN GÜLENÇ