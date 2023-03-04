Torbalı’da kadın cinayeti

Olay, bugün saat 11.00 sıralarında Torbalı ilçesi 7 Eylül Mahallesi 5653 Sokak'ta meydana geldi. İddiaya göre, 3 çocukları olduğu öğrenilen Aslı Angi (30) ile Mehmet Angi (35) 45 gün önce boşandı. Aslı Angi, çocuklarını bırakıp başka biriyle yaşamaya gitti. Bir süre sonra çocuklarını görmek isteyen kadın 2 polis eşliğinde boşandığı eşi Mehmet Angi'nin (35) yaşadığı eve gitti.

Kadın, polisler yanında olmasına rağmen gözü dönen Mehmet Angi'nin bıçaklı saldırısına uğradı. Ağır yaralanan Aslı Angi'ye ilk müdahale olay yerindeki polis ekipleri tarafından yapıldıktan sonra ambulans ile Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada yapılan bütün müdahalelere rağmen kurtarılamayan kadın hayatını kaybetti.

Bıçaklı saldırgan polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.