CHP’li başkanların ‘yeşil alan’ kapışması

CHP'DE, İzmir'in kent gündemiyle ilgili yeni bir tartışma çıktı.

Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç'ın yıkılan Buca Cezaevi alanının yeşil alan yapılması konusunda geçtiğimiz Kasım ayında yaptığı bir açıklama, bugünlerde parti içinde tartışma çıkardı.

Konak Belediye Başkanı Abdül Batur'un da katıldığı eylemlerin olduğu dönemde konuşan Kılıç, "Konak'ta TRT binasının arkasında 10 dönüm alan var, o bölgenin otoparka ihtiyacı var. Oraya bir otopark yapılabilir. Basmane Çukuru var, oraya yeşil alan yapılabilir, Kültürpark'la birleştirilebilir. Urla Planları mesela kentin akciğerleri konumunda. İnciraltı mesela, kesinlikle imara açılmamalı, orası tarım arazisi. Sadece Buca Cezaevi değil, bunun yanında Basmane Çukuru, TRT binasının arkasındaki arazi, İnciraltı'nın tarım alanı olarak kalmasıyla, hepsiyle ilgili mücadele verelim. TRT kent binasının arkasındaki alanı, Basmane Çukuru'nu da yeşil alan yapalım" açıklamasında bulunmuştu.

BİLİM DİYE BİR ŞEY VAR'

KILIÇ'IN "TRT kent binasının arkasındaki alanı, Basmane Çukuru'nu da yeşil alan yapalım" açıklaması sorulan İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi'nin CHP Grup Başkanvekili Murat Aydın, Buca Belediye Başkanı'na tepki gösterdi. Aydın, "Bütün Buca'yı yeşil alan yapalım o zaman. Yani tartışmayı bu zeminde sürdürmemizin bir anlamı yok ki... Efendim burayı yeşil alan yapmıyorsak başka yerleri de yapmayalım, burayı yeşil alan yapıyorsak her yeri yeşil alan yapalım. Şehirciliği böyle mi tartışacağız? Bu zeminde mi tartışacağız. Biz İzmir'in tamamı yeşil alan olsun, insanlar çayırlarda yaşasın demiyoruz ki. Şehircilik bilimi denilen bir şey var" ifadelerini kullandı.

BATUR: BU İŞLER SÖYLEMEKLE OLMAZ

BU arada Kılıç'ın açıklaması Basmane Çukuru ve TRT binasının bulunduğu ilçe olan Konak'ın Belediye Başkanı Abdül Batur'a da soruldu. Batur ise, espirili bir yanıt vererek, Kılıç için "Dilekçeyle müracaat ederse meclise getirebiliriz, bu işler öyle söylemekle olmaz. Başarılar diliyorum kendisine" dedi.

Kılıç'ın söz konusu açıklamasını yaptığı dönemde Abdül Batur, CHP İzmir İl Başkanlığı'nın, yıkılan Buca Cezaevi'nin arazisi için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından hazırlanan imar planlarının iptali için toplu itiraz dilekçesi verme şeklinde gerçekleşen eylemine katılan isimler arasında yer almıştı.

ERHAN GÜLENÇ