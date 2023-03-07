Gamze, intihara engel olmak istemiş

İZMİR'DE 17 yaşındaki Gamze Ö. isimli kızı silah zoruyla aracına bindirdikten sonra kendisini takip eden polisi fark edip seyir halindeki aracında başına dayadığı silahla intihar eden Alican Şara (22) son yolculuğuna uğurlandı.

İntihardan sonra takla atan araçta hayatını kaybeden Gamze Ö.'nün ise cinnet geçiren Şara'ya engel olmak isterken serçe parmağından silahla vurulduğu ortaya çıktı.

ÖNCEDEN TANIŞIYORLARMIŞ

Olay geçen Pazar günü saat 16.45'te İzmir Çeşme Otoyolu'nun İstihkam Viyadüğü yakınında meydana geldi. İddiaya göre; 22 yaşındaki Alican Şara bir süredir tanıdığı 17 yaşındaki Gamze Ö. isimli genç kızı silah zoru ile aracına bindirdi. Polis ihbar üzerine şüphelinin peşine düştü. Yakalanacağını anlayan Alican Şara direksiyon başında cinnet getirerek ruhsatsız tabancası ile kendi başına ateş ederek intihar etti.

Kontrolden çıkarak takla atan araçta bulunan Gamze Ö. de olay yerinde hayatını kaybetti. Olayda 17 yaşındaki Gamze Ö.'nün, intihar etmek isteyen Şara'ya engel olmak isterken serçe parmağından silahla vurulduğu, sonrasında takla atan araçta can verdiği ortaya çıktı. Bir süre önce askerden gelen v Şara ile Gamze Ö.'nün daha önceden birbirlerini tanıdığı da öğrenildi.

METİN BURMALI