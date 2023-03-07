Kestanederesi RES projesine teşvik çıktı

Sabancı Holding'in İzmir- Manisa-Aydın'da dikeceği 2 rüzgar enerji santrali için Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı 2 milyar 234 milyon 502 bin 307 TL'lik yatırımına teşvik verecek. Proje sahası türbinlerle çarpışma riski yüksek olan yarasalara da ev sahipliği yapıyor. Sanayi Bakanlığı tarafından ocakta 1496 yatırım teşvik belgesi verildi. Belge alan projelerin yatırım tutarı 83 milyar 93 milyon 49 bin 808 lira olarak hesaplandı. Yatırımların gerçekleştirilmesiyle 34 bin 131 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor. Sabancı Holding'e ait Enerjisa şirketinin İzmir, Aydın ve Manisa illerinde kurmak için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'ndan ÇED izni aldığı rüzgar enerji santralleri de teşvikten yararlanacak. Enerjisa'nın İzmir, Aydın ve Manisa sınırında kuracağı Kestanederesi Rüzgar Enerji Santrali projesi için Bakanlıkça 1 milyar 840 milyon 327 bin 842 TL, Aydın'ın Didim sınırlarında yükselteceği Akköy Rüzgar Enerji Santrali için de 394 milyon 174 bin 465 TL teşvik desteği verilecek. Her iki proje için Bakanlık Sabancı Holding'e 2 milyar 234 milyon 502 bin 307 TL değerinde gümrük vergisi muafiyeti ve KDV istisnası sağlayacak.

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