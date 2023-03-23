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Haberler İzmir Ramazan davulcuları mesaiye başladı! İzmir sokakları manilerle yankılandı!

Ramazan davulcuları mesaiye başladı! İzmir sokakları manilerle yankılandı!

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte İzmir sokakları göreve başlayan davulcuların manileriyle inledi. Her Ramazan ayında olduğu gibi vatandaşları sahura kaldırmak için yollara düşen davulculardan kimileri yaya olarak davullarını çalarken, kimileri de kamyonetlerin arkasında görüntülendi. İzmirliler, davulcuların manileri eşliğinde Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı.

DHA

23.03.2023, 09:27

İzmir'de Ramazan ayının gelmesi ile birlikte göreve başlayan davulcular, her Ramazan ayında olduğu gibi İzmir sokaklarına çıkarak vatandaşları sahura kaldırmak için göreve başladı.

Ramazan davulcuları mesaiye başladı! İzmir sokakları manilerle yankılandı!

Bazı davulcular cadde ve sokaklarda yaya olarak gezerken, bazıları ise kamyonet arkasında davul çaldığı görüldü.

Ramazan davulcuları mesaiye başladı! İzmir sokakları manilerle yankılandı!

Ramazan ayının gelmesi ile camilerin minarelerine asılan 'Hoş geldin On Bir Ayın Sultanı' yazılı mahyalar yanmaya başladı.

Ramazan davulcuları mesaiye başladı! İzmir sokakları manilerle yankılandı!

Kentin dört bir yanını sokak sokak gezerek göreve başlayan davulcular, vatandaşları sahura kaldırdı.

Ramazan davulcuları mesaiye başladı! İzmir sokakları manilerle yankılandı!

Bazı davulcular şehrin cadde ve sokaklarını yaya olarak gezerken, bazı davulcular ise kamyonet kasalarında davul çalıp maniler söyleyerek görevlerini yerine getirdi.

Ramazan davulcuları mesaiye başladı! İzmir sokakları manilerle yankılandı!

Davulcuların manileri ile sahura kalkan İzmirliler, Ramazan ayının ilk orucu için sahur yaptı.

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