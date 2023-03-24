CHP’den 210 isim dosyasını teslim etti

CHP İzmir'den milletvekili olmak isteyen 210 kişi aday adaylığı başvuru dosyasını Genel Merkez'e teslim etti. CHP İzmir'de Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ve Genel Sekreter Selin Sayek Böke dışında yer alan milletvekillerinin tamamı aday adaylığı başvurusunda bulundu. CHP İzmir'de parlamento yolu için il başkanlığı görevinden ayrılcan Deniz Yücel aday adaylığı başvurusunu hem birinci hem de ikinci bölgeden yaptı. CHP İzmir aday adaylığı listesinde çok sayıda eski belediye başkanı da yer aldı.

DİKKAT ÇEKEN İSİMLER

CHP İzmir aday adaylığı listesinde çok sayıda dikkat çeken de yer aldı. Ünlü sanatçı Onur Akın İzmir, İstanbul ve Muğla'dan başvuru yaparken, Devlet eski Bakanı ve Aydın eski Milletvekili Yüksel Yalova birinci bölgeden aday adayı oldu. Öte yandan Esnaf ve Sanatkarlar Odası İzmir Şubesi Eski Başkanı Zekeriya Mutlu, Tire Süt Kooperatifi Eski Başkanı Mahmut Eskiyörük, Çevre Mühendisleri Odası İzmir Şubesi eski Başkanı Helil İnay Kınay ikinci bölgeden aday adayı olan isimler arasında yer aldı.

ESKİ VEKİLLER DE VAR

Öte yandan CHP'de yapılan son ön seçimde İzmir'de birinci bölgede birinci sırada yer alan Musa Çam aynı bölgeden ve 24. Dönem CHP İzmir Milletvekili Rahmi Aşkın Türeli de ikinci bölgeden aday adayı oldu.