Seyyid Mükerremeddin Emir Sultan Türbesi

İzmir, ilk Türk denizcisi ve komutanı Emir Çakabey, İzmir'i 1086 yılında fethederek İslam'la tanıştırdı. O yıllarda Çakabey ile birlikte bir kısım Gazi Dervişler de bölgeye yerleşmişti. İzmir ikinci kez fetih edildiğinde bu sefer fetih Aydınoğulları Beyi Gazi Umur Bey'e ve beyliğin komutanı Seyyid Mükerremeddin Emir Sultan Hazretlerine nasip oldu. İzmir'in bu fethi Hz. Muhammed Mustafa (SAV)'nın torunu Seyyid ve aynı zamanda Mutasavvıf bir Şeyh Efendi olan Mükerremddin Emir Sultan Hazretleri gibi Büyük bir Allah dostunun riyasetinde oldu. Ve Seyyid Mükerremeddin Emir Sultan Hazretleri Batı Anadolu'daki ilk tekkeyi İzmir'e kurdu. Kurulan bu Tekke Anadolu Erenleri'nin, Gazi Dervişlerin, Mutasavvıflar'ın bölgeye akın akın gelmeleri için adeta bir davet niteliği taşıdı ve bölgenin tam bir İslam yurdu haline gelmesini hızlandırdı. İzmir'e gelen Dervişler Peygamberimiz Hz Muhammed'in (SAV) güzel ahlak gömleğini giyiyor, bölgede adeta iyi niyet elçisi gibi yaşıyordu. Tebessümü yüzlerinden hiç eksiltmeden hasta olanın hastalığına deva, derdi olanın derdine derman oluyor, tarlada ürünü kalana, evi tamir olacak olana, aça, yoksula, yardım ediyorlardı. Çocuk ile çocuk büyük ile büyük olup evvela insanların gönüllerini fethediyorlardı. Mevcut arşiv kaynaklarına göre zaviyeyle ilgili kayıtlar I Selim dönemine (1512-1520) yıllarına kadar uzanmakla beraber, kuruluş tarihi XIV. Yüzyıl olarak düşünülmektedir. Her ne kadar Emir Sultan Türbesi olarak adlandırılsa da; İzmir in Türk kimliğine kavuşmasını sağlayan Aydınoğlu Gazi Umur Bey in komutanlarından Seyyid Mükremiddin in mezarının bulunduğu zaviyedir. Seyyid Mükremiddinn in 1340-1350 yılları arasında öldüğü sanılmaktadır. Zaviye şu an; Konak ilçesi 951 - 954 sokaklar arasında yer almaktadır. Aydınoğlu Gazi Umur Bey tarafından inşa edilmiş olan türbe, sonradan kendi adıyla anılan Namazgah veya Şeyh Mahallesi olarak adlandırılan bölgenin çekirdeğini oluşturmuştur. Dolayısıyla, Emir Sultanın İzmir in Türkleşmesine önemli katkıda bulunan bir kimlik ve kişiliğe sahip olduğunu ifade etmek mümkündür. Zaviye; Türbe, harabe halindeki aşhane, hamam ve Mevlevihane olarak kullanıldığı düşünülen yapılardan oluşmaktadır. Emir Sultan Türbesinin bahçesinde birde Hazire bulunmaktadır.

