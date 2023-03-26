100 milyonluk zararın mimarına ödül gibi terfi

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, belediye şirketlerinde genel müdür, yönetim kurulu başkanı ve genel müdür yardımcılıklarında rotasyon kararı aldı. Bu çerçevede Yeni Asır'ın Grand Plaza şirketini adeta çiftlik gibi yönettiğini ve 12 yılda 100 milyon liradan fazla zarar ettirdiğini ortaya koyduğu Hasan İkat'a ödül gibi bir atama geldi. İkat'ın şirkette genel müdürlükten yönetim kurulu başkanlığına terfi edeceği kaydedildi.

134 MİLYON PARA AKTARILDI

Grand Plaza Genel Müdürlüğü'ne ise, şu anki İZULAŞ Genel Müdürü'nün kaydırılacağı belirtiliyor. İZENERJİ şirketi Genel Müdürü Celal Ergin'in ise, bir başka şirkete kaydırlacağı konuşuluyor.

Yeni Asır, 7 Mayıs 2021'deki manşet haberinde Genel Müdür Hasan İkad yönetimindeki Grand Plaza'ya 2011 yılından o güne kadar sermaye artışı yoluyla Büyükşehir Belediyesi tarafından 134 milyon liradan fazla para aktarıldığını ortaya çıkardı. Bu arada sürekli zarar eden şirketin 2011'den haberin yayınlandığı tarihe kadar 106 milyon liralık zararının sermayeden düşüldüğü de anlaşıldı. Belediyenin en gözde mülklerinde restoran ve kafe işletmesine rağmen bir türlü zarardan kurtulamamasının sebebinin 'kötü yönetim' olduğu değerlendirmeleri ön plana çıktı.

SOYER'DEN SÜRPRİZ KARAR

Bu arada Başkan Soyer'in belediye şirketlerinin yönetim kurullarında görev yapan ve CHP'den milletvekili aday adayı olan isimlerle ilgili de sürpriz bir karar aldığı ifade ediliyor. Bu kararlar kapsamında, Nilüfer Çınarlı Mutlu, Mehmet Şakir Başak, Ali Hıdır Uludağ ve Tuncay Ceylan'ın yerine başka isimler getirilecek. Yerel seçimin ardından İyi Parti kontenjanından Büyükşehir Belediyesi'ne önerilen isimlerden olan İzmir İnovasyon ve Teknoloji A.Ş Genel Müdürü Nihal Ağca ve İZDOĞA Genel Müdürü Ersagun Yücel istifa ederek milletvekili aday adayı olmuştu. Soyer bu iki ismin yerine de atama yapacak.

SAYISTAY DA UYARDI

YENİ Asır Gazetesi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kötü yönetim nedeniyle adeta birer kara delik haline gelen şirketlerini sürekli gündemde tuttu. Konuyu birçok kez manşetten gündeme getirdi. Sayıştay'ın İzmir Büyükşehir Belediyesi'yle ilgili 2021 denetim raporunda, "Belediyelerin ekonomi ve ticari alanda rol almasının en kolay yöntemi olarak seçilen iktisadi teşebbüslerin belediyenin sosyal maliyet olarak yüklenmesi zorunlu alanlarda zarar etmesi makul karşılanması gerekirken; fuar, park, restoran, tesis işletmeciliği gibi kar edilmesi olağan belediye faaliyetlerinde ise kar elde edilmesi ve elde edilen bu kar sonucu belediye bütçesine katkıda bulunulması gerekmektedir" denildi.

ERHAN GÜLENÇ