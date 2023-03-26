AK Partili Kaya’dan Soyer’e su çıkışı: Çatıdan topluyor borudan sızdırıyorsun

AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in "Sünger Kent Projesi ile Tahtalı Barajı kadar su toplayacağız" açıklamasına eleştiride bulundu.

"EN BÜYÜK KAYIP KAÇAK ORANI İZMİR'DE"

İzmir'de yüksek oranda kayıp ve kaçak su olduğunu kaydeden Kaya, "CHP'li Soyer, 'Sünger Kent Projesi ile Tahtalı Barajı kadar su toplayacağız' demiş. Altyapıya yatırım yapma, her yıl 92 milyon m3, bir Tahtalı Barajı kadar suyu şebekede kaybet, sonra sünger kent de! Gerçek ortada! Türkiye'deki en büyük kayıp kaçak oranı yüzde 35 ile İzmir'de" ifadelerini kullandı.