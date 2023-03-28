Tanıtım videosu için para istediler

TÜRKİYE, 14 Mayıs'ta Cumhurbaşkanı seçimi ve 28. Dönem Milletvekilliği Genel Seçimlerine kilitlendi. Siyasi partilerde seçim hazırlıkları sürerken CHP İzmir İl Başkanlığı'ndan CHP'ye milletvekili aday adaylığına başvuru yapanlara SMS yoluyla gönderilen mesaj şaşkınlık yarattı.

MESAJDA tanıtım toplantısı düzenleneceği belirtilerek il başkanlığı binasında tanıtım videosu ve fotoğraf çekimi için erkek adaylardan 10 bin TL, kadın adaylardan 5 bin TL bağış adı altında para istendi. Ayrıca paraların CHP İzmir İl Başkanlığı'nın hesabına yatırılması istendi.

ORTAK TAVSİYE KARARI

ADAY adaylarına hitaben gönderilen mesajda, "Sayın Milletvekili Aday Adayımız; İzmir İl Başkanlığımız, siz değerli aday adaylarımız için 31 Mart Cuma günü, 14.00'te, Alsancak Havagazı Fabrikası'nda tanıtım toplantısı düzenleyecektir. Diğer taraftan İl Başkanlığı binamızda sizler için Başkansi lığı'ndan Başkanlığıkili mız, düzenle- 1,5 dakikalık bir video çekimi yapılacaktır. Çekim için gün ve saat konusunda ayrıca iletişime geçilecektir. Ayrıca yönetim kurulumuzun ortak aldığı tavsiye kararı ile erkek adaylarımızdan 10.000 TL. kadın adaylarımızdan 5.000

TL bağış alınacaktır" denilerek IBAN numarası verildi.