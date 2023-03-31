Gazeteci Mustafa Karabulut vefat etti

SEFERİHİSAR Gazeteciler Derneği Başkanı Mustafa Karabulut, tedavi gördüğü hastanede 69 yaşında hayatını kaybetti. Seferihisar'da yaşayan ve uzun yıllar Yeni Asır'da muhabirlik yaptıktan sonra kendi gazete ve internet sitesini kurarak meslek hayatına devam eden Karabulut, 'Yeni Haber' gazetesi ile 'seferihisar. com' isimli haber sitesinin kurucusu ve sahibiydi. İki çocuk ve iki torun sahibi olan Karabulut, dün cenaze namazı sonrası gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı.

Cenazeye Karabulut'un eşi Fatma Berrin Karabulut, oğulları Fatih ile İnanç Karabulut, Seferihisar Belediye Başkanı İsmail Yetişkin, Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel, siyasiler, meclis üyeleri, gazeteci meslektaşları ve yakınları katıldı. Karabulut'un cenazesi Seferihisar Hıdırlık Camisi'nde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazı sonrası Seferihisar Mezarlığı'nda toprağa verildi. Yeni Asır olarak biz de Karabulut ailesine başsağlığı dileriz.

METİN BURMALI