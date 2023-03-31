Zehir valizinden 27 bin hap çıktı

İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde düzenlenen operasyonda kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 27 bin 400 sentetik hap ele geçirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İzmir Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde otobüsle bir yolcunun uyuşturucu madde ticareti yapılacağı bilgisi üzerine harekete geçti. Yapılan operasyonda kırmızı ve yeşil reçeteye tabi 27 bin 400 sentetik hap ele geçirildi. Operasyon kapsamında gözaltına alınan G.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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