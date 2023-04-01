AK Parti İzmir’in yeni başkanı görevi devraldı

Geçtiğimiz günlerde Kemal Ali Sürekli'nin milletvekilliği adaylığı için AK Parti İzmir İl Başkanlığı görevinden istifa etmesinin ardından göreve Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSAİD) eski başkanı Bilal Saygılı atanmıştı. Partinin İzmir il binasında devir töreni düzenlendi. Kemal Ali Sürekli, "16 Nisan 2019 tarihinde Cumhurbaşkanımızdan aldığımız görevi dört yıl sürdürdük. Elhamdülillah tüm teşkilatımızın desteği ile İzmirlilere hizmet etmeye çalıştık. 16 Mart 2023'te milletvekili aday adayı olmak için görevimden istifa ettim. Görevi de geçici olarak Nail Kocabaş kardeşimiz yürüttü. Bu süreçte yapılan değerlendirmeler sonucunda Sayın Cumhurbaşkanımız ve Genel başkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tensipleriyle Bilal Saygılı kardeşimiz il başkanı olarak atanmıştır.

Kendisini tebrik ediyor, hayırlı olmasını diliyoruz. Allah yolunu bahtını açık etsin. Onun her zaman yanındayız, emrindeyiz. Her zaman beraber çalışacağız. Biz biriz, beraberiz, İzmir'iz. Seçimlere Başkanımız Saygılı'nın liderliğinde kapı kapı dolaşacak, sıkmadık el ve çalmadık kapı bırakmayacağız. Allah'ın izni ile Sayın Cumhurbaşkanımızı bir kez daha cumhurbaşkanı seçtireceğiz. Bir de iddiamız daha var. İnşallah bu dönem Cumhur İttifakı olarak Cumhurbaşkanımızı İzmir'de birinci yapacağız. Teşkilatımız bu seçime hazır" diye konuştu.

Görevi devralan İl Başkanı Bilal Saygılı ise, "AK Parti İzmir İl Başkanı olarak burada olmanın bana getirdiği onur, bu dünyada hiçbir değerin eşit olamayacağı bir konumdur. Sizlerle olmaktan onur duruyorum. İnşallah burada çok güzel işler yapacağız. Ayrıca Kerem Ali Sürekli başkanımıza bu 4 yılda gösterdiği kıymetli mücadelesi için teşekkür ediyorum. Allah ondan razı olsun. Rabbim yolunu açık etsin. Hiç darda bırakmasın. Birçoğumuz niyetliyiz. Ramazan ayının da hepimize hayırlar getirmesini niyaz ediyorum. Ben sizlerle teşkilatın içinde birebir çalışmamış gibi gözüksem de geçmiş dönem il başkanlarımız da buna şahit, belediye başkanlarımız da buna şahit. Bizler çok yoğun temaslarda olduk. Sivil toplum kuruluşlarında başkanlıklar yaptık. Biz AK Parti'nin bir neferiyiz. Hem STK'larda hem iş dünyasında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bize verdiği görevi layıkıyla yapmaya çalıştık" dedi.

Konuşmaların ardından Kemal Ali Sürekli, yeni İl Başkanı Bilal Saygılı'ya çiçek takdim etti. Törene AK Parti İzmir Milletvekilleri Ceyda Bölünmez Çankırı, Menemen Belediye Başkan Vekili Aydın Pehlivan, Bergama Belediye Başkanı Hakan Koştu, Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, İzmir Büyükşehir Belediye Meclisi AK Parti Grup Başkan Vekili Özgür Hızal, ilçe başkanları, il ve ilçelerin yönetim kurulu üyeleri ve partililer katıldı.