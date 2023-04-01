“Mavişehir’deki insanlar yüzen tabutlarda yaşıyor”

İZMİR Ticaret Odası Meclis Üyesi Adil Özyiğit, afet bölgesindeki gözlemlerini anlatarak, İzmir'in Mavişehir semti için uyarıda bulundu. Adil Özyiğit "Hatay ve Maraş'a gittik. Bölgedeki arkadaşlarımızla irtibat kurarak bölgenin acil ihtiyaçlarına ilişkin bilgi aldık ve acil ihtiyaçları götürdük. Bölgedeki çocuklarımız için de bir kamyon oyuncağı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'mıza teslim ettik" dedi.

EVLER SUYUN İÇİNDE

ZEMİN sıvılaşması olan yerlerdeki binaları 'yüzen bina' olarak adlandıran Özyiğit, "Hatay'da zemin sıvılaşmasına şahit olduk. Resmen suyun içine ev yapmışlar. Gerçek sorumlular meslek odaları ve belediyeler. İzmir'le mukayese ettiğinizde, en güzel örnek Mavişehir. Mavişehir'de binalar bataklığa yapılırken bu meslek odaları neredeydi? Meslek odalarının tamamı, İnşaat Mühendisleri Odası, Çevre Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası, Jeoloji Mühendisleri Odası hepsi görevinin başındaydı ama kimse sesini çıkarmadı. Bu binalar yapıldı. Ben mecliste de bu binaları 'Yüzen bina' olarak tarif ediyorum. Bu işten meslek odalarının tamamı sorumlu, belediyelerin tamamı sorumlu. Bu binalar 2020 depreminde çok büyük yara aldı, makyajlandı, ev sahiplerinin büyük bölümü çıktı ve yerlerine kiracılar girdi. İnsanlar yüzen tabutlarda yaşıyor" ifadelerini kullandı.