Soyer İzmirlinin malını satmaya doyamadı

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, tıpkı 10 yıllık Seferihisar Belediyesi Başkanlığı döneminde olduğu gibi belediyenin değerli arsalarını haraç mezat satmaktan vazgeçmiyor. Göreve geldiğinden bu yana yüzlerce arsa ve taşınmazı satan Soyer, yeni bir satış atağına kalktı. Soyer, aralarında bir dönem tartışmalara da neden İstanbul'daki arsa ile birlikte 17 taşınmazı satışa çıkarma kararı aldı.

ÖĞRENCİLER İÇİN ALINMIŞTI

Son olarak Resmi Gazete'de yer alan ilana göre 17 taşınmaz daha satış için vitrine çıkarıldı. Taşınmazlar aralarında İstanbul'un Beyoğlu ilçesindeki arsa ile İzmir'in Bornova, Buca, Çiğli ve Konak ilçelerinde yer alan arsalar yer alıyor. Beyoğlu'nun Sururi Mahallesi'nde yer alan 697 metrekarelik taşınmaz İzmir Büyükşehir Belediyesi tarafından 1960 yılında satın alınmıştı. O dönemde İzmir'den İstanbul'a giden üniversite öğrencilerinin barınma ihtiyacını karşılamak için mülkün üzerine yurt yapılmasının amaçlanmıştı. Fakat geçen onca sene sonrasında herhangi bir gelişmenin yaşanmadı.

Parsel ticaret alanında kalıyor ve 8 kata yapılaşma izni var. Ancak parselin işgal olduğu notu da satış ilanında yer aldı. Parsel üzerindeki işgal Sayıştay raporlarına da yansımıştı. Raporlarda kamu kaynağı olan bu taşınmaz üzerindeki üçüncü şahısların kullanımı sonlandırılarak taşınmazın değerinden ve mülkiyetinden İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin faydalandırılması istenmişti.

615 MİLYON TL GELİR BEKLİYOR

Ayrıca Bornova'nın Doğanlar, Eğridere, Ergene, Erzene mahallelerinde yer alan ve imar planlarında ticaret bölgesinde kalan 7 parsel, Buca'nın Tınaztepe Mahallesi'nde 2 konut alanı, Çiğli'nin Balatçık, Büyükçiğli ve Küçükçiğli mahallelerinde yer alan ticaret imarlı 6 parsel ve Konak'ın 2. Aziziye Mahallesi'nde yer alan ticaret ve konut imarlı parsel de satışa çıkarıldı. Devlet İhale Kanunu'na göre kapalı zarf yöntemiyle yapılacak satışların tamamından en az 614 milyon 795 bin 30 lira gelir elde edilmesi bekleniyor. İhaleler 13 Nisan 2023 tarihinde Encümen Toplantı Salonu'nda gerçekleşecek.