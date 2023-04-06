CHP’li Soyer’in bankamatik memurları! İşe gelmeden maaş alıyorlar

AK Parti Seferihisar İlçe Başkanı Ahmet Aydın, Seferihisar Belediye Meclisi denetim raporunda işe gelmeden maaş alan çalışanların durumlarına işaret etti. AK Partili Belediye Meclis Üyesi Ümit Cingöz'ün meclis toplantısında gündeme getirdiği konu ile ilgili açıklama yapan Başkan Aydın, "Tunç Soyer'in bankamatik memurları, Seferihisar Belediye Meclisi denetim raporunda tekrar karşımıza çıktı. Tunç Soyer Büyükşehir Belediye Başkanı olunca Seferihisar'a tarihinde görülmemiş hizmetler getireceğini söyledi ama bir tane hizmetini görmediğimiz gibi geriye çalışmayan ama maaş alan personel, belediyenin tüm mülklerinin satılmasına rağmen ödenemeyen bir borç, çözülemeyen ve anlam verilemeyen ilişkiler kaldı" dedi.





Seferihisar Belediyesi denetim komisyonu raporunun 2 CHP'li, 1 AK Partili Meclis Üyesi tarafından hazırlandığının altını çizen Başkan Aydın, "İnsan Kaynakları Müdürlüğünden alınan verilere göre Tunç Soyer döneminde karşılaştığımız işe gelmeden maaş alan personel varlığı bu dönemde de devam ediyor. Bazı personel hiç işe gelmeden maaş alıyor. Bir personel izin ve raporlar hariç 97 gün işe gelmemiş. Bu kişinin aynı zamanda Alaçatı'da otel işletmecisi olduğu iddia ediliyor. Bu kişilerin Tunç Soyer tarafından himaye edildiği söyleniyor. Tunç Soyer bu işlerle uğraşacağına seçim zamanı Seferihisar halkına verdiği sözleri yerine getirsin" diye konuştu.