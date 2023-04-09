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Haberler İzmir AK Parti'nin İzmir Milletvekili adayları belli oldu! Listede dikkat çeken isimler var...

AK Parti'nin İzmir Milletvekili adayları belli oldu! Listede dikkat çeken isimler var...

Adalet ve Kalkınma Partisi (AK Parti), 14 Mayıs'ta yapılacak seçimler öncesi, milletvekili aday listesini açıkladı. Buna göre AK Parti İzmir'den milletvekili adayı olan isimler de belli oldu. İzmir 1. ve 2. bölgelerde toplam 28 milletvekili adayının belirlendiği listede Bakan Mehmet Kasapoğlu ve Eyyüp Kadir İnan birinci sıralardan aday oldu.

09.04.2023, 18:01 Güncelleme Tarihi: 09.04.2023, 18:02

AK Parti’nin İzmir Milletvekili adayları belli oldu! Listede dikkat çeken isimler var...

AK Parti İzmir milletvekili adayları kesinleşti. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den aday olacak milletvekillerinin listesi belli oldu. Peki, İzmir 1. 2. bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan isimler kimler? Bakanların aday oldukları iller de merak ediliyor. İşte İzmir AK Parti milletvekili adayları listesi...

AK Parti'de 3 dönem kuralı nedeniyle Binali Yıldırım ve Hamza Dağ listede yer almadı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, iki bölgede ilk sıraları aldı. Gazeteci Şebnem Bursalı ve istifa ederek AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi listede yer buldu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan bölgelerinde 2. sıralardan aday gösterilirken, milletvekili olmak için il başkanlığı görevinden istifa eden Kerem Ali Sürekli ise 2. bölgenin 5. sırasında yer aldı.



AK Parti İzmir milletvekili aday listesi şöyle:

1. Bölge

1- Mehmet Muharrem Kasapoğlu
2- Mahmut Atilla Kaya
3- Şebnem Bursalı
4- Mehmet Ali Çelebi
5- Cemal Bekle
6- Savcı Sayan
7- Enes Efendioğlu
8- Ömür Şanlı
9- Sadık Tunç
10- İsa Alaattinoğlu
11- Sait Başdaş
12- Serdar Muçay
13- Berkay Yıldızhan
14- Hatice Yıldız Karataş



2. Bölge

1- Eyüp Kadir İnan
2- Alpay Özalan
3- Ceyda Bölünmez Çankırı
4- Yaşar Kırkpınar
5- Kerem Ali Sürekli
6- Muhammet Doğan
7- Dilek Yıldız Büyükdağ
8- İsmail Hancı
9- Ahmet Can Çelik
10- Gülşen Gezici
11- Halil Polat
12- Veysel Güldoğan
13- Güven Demirağ
14- Yasin Demirel

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