AK Parti’nin İzmir Milletvekili adayları belli oldu! Listede dikkat çeken isimler var...

AK Parti İzmir milletvekili adayları kesinleşti. 14 Mayıs seçimlerinde AK Parti'den aday olacak milletvekillerinin listesi belli oldu. Peki, İzmir 1. 2. bölgeden AK Parti milletvekili adayı olan isimler kimler? Bakanların aday oldukları iller de merak ediliyor. İşte İzmir AK Parti milletvekili adayları listesi...

AK Parti'de 3 dönem kuralı nedeniyle Binali Yıldırım ve Hamza Dağ listede yer almadı. Gençlik ve Spor Bakanı Muharrem Kasapoğlu ile AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, iki bölgede ilk sıraları aldı. Gazeteci Şebnem Bursalı ve istifa ederek AK Parti'ye geçen Mehmet Ali Çelebi listede yer buldu. AK Parti İzmir Milletvekili Mahmut Atilla Kaya ve Alpay Özalan bölgelerinde 2. sıralardan aday gösterilirken, milletvekili olmak için il başkanlığı görevinden istifa eden Kerem Ali Sürekli ise 2. bölgenin 5. sırasında yer aldı.





AK Parti İzmir milletvekili aday listesi şöyle:



1. Bölge



1- Mehmet Muharrem Kasapoğlu

2- Mahmut Atilla Kaya

3- Şebnem Bursalı

4- Mehmet Ali Çelebi

5- Cemal Bekle

6- Savcı Sayan

7- Enes Efendioğlu

8- Ömür Şanlı

9- Sadık Tunç

10- İsa Alaattinoğlu

11- Sait Başdaş

12- Serdar Muçay

13- Berkay Yıldızhan

14- Hatice Yıldız Karataş





2. Bölge



1- Eyüp Kadir İnan

2- Alpay Özalan

3- Ceyda Bölünmez Çankırı

4- Yaşar Kırkpınar

5- Kerem Ali Sürekli

6- Muhammet Doğan

7- Dilek Yıldız Büyükdağ

8- İsmail Hancı

9- Ahmet Can Çelik

10- Gülşen Gezici

11- Halil Polat

12- Veysel Güldoğan

13- Güven Demirağ

14- Yasin Demirel