  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Karaburun’da kaçak göçmen operasyonu

Karaburun’da kaçak göçmen operasyonu

9.4.2023

Gazete

Karaburun’da kaçak göçmen operasyonu
İZMİR'İN Karaburun ilçesinde yasa dışı geçişe hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu. Ekipler, Yemen, Eritre, Somali, Gambiya ve Çad uyruklu toplam 32 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı ve minibüse el koydu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA