Karaburun’da kaçak göçmen operasyonu

İZMİR'İN Karaburun ilçesinde yasa dışı geçişe hazırlanan 32 düzensiz göçmen yakalandı, göçmen kaçakçısı olduğu değerlendirilen bir kişi de gözaltına alındı. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Karaburun ilçesi Mordoğan Mahallesi'nde bir minibüsü durdurdu. Ekipler, Yemen, Eritre, Somali, Gambiya ve Çad uyruklu toplam 32 düzensiz göçmeni yakaladı, göçmen kaçakçısı olduğu iddiasıyla bir kişiyi gözaltına aldı ve minibüse el koydu. Göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne gönderilirken, gözaltına alınan şüphelinin işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.

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