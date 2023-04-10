CHP İzmir’de isyan

CHP'nin İzmir listesinde büyük sürpriz yaşandı. İki bölgenin ilk sıralarında İzmir dışından ithal olarak Sosyal Politikalardan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Prof. Dr. Yüksel Taşkın, CHP'nin Gençlik Politikalarından Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gökçe Gökçen aday yapıldı. Bu ithal vekil adaylarının yanı sıra seçilebilecek sıralardan Demokrat, Deva ve Gelecek Partisi'nden 4 ismin aday yapılması yıllarca parti için emek vermiş birçok ismin liste dışında kalmasına neden oldu. İthaller ve diğer partilerin kontenjanlarıyla doldurulan İzmir listesi örgütte tepkilere neden oldu. Birçok CHP'li sosyal medyada, "Bu listeye oy moy yok" paylaşımları yaptı.





SERTEL VE SERTER'E ŞOK

CHP'NİN ikinci bölge milletvekili listesi tamamen değişti. İkinci bölgede siyaset yapan; Atilla Sertel, Kamil Okyay Sındır, Bedri Serter aday gösterilmedi. YDK Üyesi Mahir Polat ise listede yer almayı başardı. CHP lideriyle yakın çalışan, eski vekil Rahmi Aşkın Türeli'nin de yeniden listede yer alması bekleniyordu. Beklenen oldu ve Türeli seçilebilecek yerden aday gösterildi. CHP'de uzun süre İl Başkanlığı yapan Deniz Yücel'in de bölgesi değişti. Yücel ikinci bölge altıncı sıradan aday gösterildi. Türk Demokrasi Vakfı Başkanı, Anavatan Partisi eski Genel Başkanı Salih Uzun DP kontenjanından listeye girmeyi başardı. Van eski Milletvekili, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Mustafa Bilici de seçilebilecek yerden aday gösterildi. CHP'nin İzmir listesinde en sürpriz isim İZBETON eski Genel Müdürü Hüseyin Sezer oldu. Sezer'in listede yer almasında Veli Ağbaba, Özgür Özel ve Karabağlar Belediye Başkanı Muhittin Selvitopu'nun etkili olduğu öğrenildi.

YERLERİNİ KORUYAMADILAR

SON genel seçimde 1. bölge 1. sırada yer alan Tuncay Özkan, bu sefer ikinci sırada yer aldı. Soyer ve ekibi, Özkan'ın aday gösterilmemesi veya başka bir ile kaydırılmasını istiyordu. Ancak Özkan yine İzmir adayı olmayı başardı. Mevcut vekiller Sevda Erdan Kılıç, Murat Bakan, Ednan Arslan ve Genel Başkan Başdanışmanı Mahir Polat listede yer buldu. Birinci bölgeden; Tacettin Bayır, Kani Beko, Özcan Purçu çizik yedi.





ÖSEN BU KEZ GİRDİ

Her dönem adı CHP ile anılan ama aday gösterilmeyen Deva Partisi İzmir İl eski Başkanı Seda Kaya Ösen bu sefer DEVA kontenjanından CHP listesinde yer buldu. Kaya'nın da listede yer alması parti örgütünde tepkilere neden oldu. DP GİK Üyesi Haydar Altıntaş da seçilebilecek yerden aday gösterildi. Listenin sürprizi PM Üyesi Devrim Barış Çelik oldu. Daha üst sıradan aday gösterilmesi beklenen Çelik 8. sıradan aday gösterildi.





SOYER'İN İSTEDİĞİ İSİMLER LİSTEDE

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in istediği isimler CHP'nin İzmir listelerinde yer aldı. Soyer'in yakın ekip arkadaşı olan PM Üyesi Rıfat Nalbantoğlu'nun 2. bölgeden ikinci sıradan aday gösterilmesi dikkat çekti. Soyer'in istediği 4 isim arasında yer alan mevcut milletvekilleri Mahir Polat, Ednan Arslan ve Murat Bakan da tekrar seçilecek sıralardan aday yapıldı. Listeyi değerlendiren Soyer, "Liste dışında kalan arkadaşlar için üzgünüm" dedi.





Hacer Foggo



SEZER ÇIKTI FOGGO GİRDİ

CHP'de listeler YSK'ya teslim edilmeden önce değişikliğe gidildi. Sürpriz bir şekilde listede yer alan Hüseyin Sezer'in yerine CHP'nin tartışmalı isimlerinden biri olan Hacer Foggo listeye girdi. CHP'nin İkinci Yüzyıla Çağrı programında Kılıçdaroğlu'nun danışmanı olarak duyurulan isimlerden Hacer Foggo'nun, 2015 yılında PKK'lı teröristlere yönelik çukur operasyonları sırasında Mehmetçik'e "çocuk katliamı" iftirası attığı ortaya çıktı.

ZEKERİYA MUTSUZ!

İzmir'de Esnaf ve Sanatkar Odaları Birliği Başkanlığı görevinden istifa ederek CHP'den İzmir 2. Bölge aday adayı olan Zekeriya Mutlu, CHP aday listesine konulmadı. Mutlu, dün sabah liste son şeklini almadan yorum yapmanın doğru olmayacağını, saat 17.00'yi bekleyeceğini söyledi ve "Bu konuda bir değerlendirme yapmam doğru olmaz. Parti neye karar verirse, saygı duyarım" ifadelerini kullandı. Ancak, 17.00'de verilen son listede de Mutlu'nun ismi yer almadı.



ERHAN GÜLENÇ