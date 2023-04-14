AK Parti İzmir adayları sahnede!

AK Parti'nin 14 Mayıs'taki seçimlerde gösterdiği İzmir Milletvekili adayları için dün tanıtım toplantısı gerçekleştirildi. Kaya Termal Otel'de gerçekleştirilen toplantıya Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve İzmir Milletvekili Hamza Dağ, AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, AK Parti İzmir Milletvekilleri, 28'inci dönem Milletvekili adayları, önceki dönem Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve çok sayıda partili katıldı.

KASAPOĞLU: EN GÜÇLÜ EVET

Kürsüye çıkan AK Parti 1'inci Bölge 1'inci sıra milletvekili adayı Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Kasapoğlu, "Bu ülkenin gençlerinin, kadınlarının, 85 milyonun hiçbir ayrım gözetmeksizin, kılığına kıyafetine, ideolojine bakmaksızın, 85 milyonu kucaklamak için bismillah diyoruz. 30 ilçesi ile mahalleleri ile sokakları ile İzmir'in İzmirlilerin yanındayız. İzmir gençliğin, sporun, sanayinin, alın terinin sembol şehri olarak 14 Mayıs'ta Recep Tayyip Erdoğan'ın yeni dönem başkanlığına en güçlü şekilde evet diyecek. İzmir'in, Türkiye'nin kaybedecek zamanı yok. O nedenle diyoruz ki İzmir için hemen şimdi" ifadelerini kullandı.

DAĞ: DAHA İYİ HEDEFLER

AK Parti İzmir Milletvekili Hamza Dağ ise saha çalışmalarına hız kesmeden devam edeceklerini vurgularken, "14 Mayıs virajı hem İzmir hem Türkiye için çok elzem bir süreçtir. Bu virajı hep birlikte atlatıp, ondan sonra da ileriye dönük daha iyi hedefleri ortaya koymak mecburiyetindeyiz. Bugüne kadar aday olarak vekil olarak canla başla uğraş verdiysek, bundan sonra da hem bu seçim döneminde hem de kampanyadan sonra yine Ödemiş'in Kiraz'ın köylerinde yine 30 ilçede sokaklarda birlikte olacağız. Yine sokak sokak, cadde cadde, ev ev gezmeye devam edeceğiz. Yine İzmir'in meselesi bizim eserimiz olacaktır" dedi.

SAYGILI: GEÇİT VERİLMEYECEK

AK Parti İzmir İl Başkanı Bilal Saygılı, "Asrın felaketi yaşamış bir Türkiye olarak seçime gidiyoruz. Yolumuz uzun, sözümüz söz. Türkiye'nin geleceğini ve İzmir'i iş bilmez ellere bırakma şansımız yok. Bugün iktidarda olsalar, ne deprem bölgesinde attığımız temellerin dualarını örebilirler ne de bugüne kadar yaptığımız yatırımlara sahip çıkabilirler. Biliyoruz, milletimiz bu boş vaatlere oy vermeyecektir. Milletimiz bu dili uzunların, sözüne itibar edilmezlerin, dikili ağaçları olmayanların boş vaatlerine ve onların sırtında kambur dönüştüreceği hizmet anlayışına geçit vermeyecektir" diye konuştu.

İNAN: EN NET MESAJI VERDİ

AK Parti Gençlik Kolları Genel Başkanı Eyüp Kadir İnan, "Gençlere en net mesaj veren ve yer açan parti AK Parti'dir. Ne kadar gurur duysak az. Bu gençler size öyle bir cevap verecek ki 14 Mayıs'tan sonra gençlik kelimesinin 'g' sini bile ağzınıza almayacaksınız. Bunlar matematik bilmez, veri sonuçlarını bilmez ve sonuçlardan ders çıkarmazlar. Gençler hain FETÖ'cülere mi oy verecek yoksa 15 Temmuz gecesi dimdik duranlara mı oy verecek. Gençler önünde sürekli barikat olanlar mı yoksa barikatı kaldıranlara mı oy verecek" dedi.

ERCAN AKGÜN