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Haberler İzmir İzmir'de feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

İzmir'de feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

İzmir'in Çiğli ilçesinde dün akşam saatlerinde meydana gelen kazada otomobil ile çarpışan 27 yaşındaki motosikletli kurye Hakan Yavuz yaşamını yitirdi. Otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

DHA

15.04.2023, 08:50

İzmir’de feci kaza! Otomobille çarpışan motosikletli kurye hayatını kaybetti

Kaza, saat 19.00 sıralarında Anadolu Caddesi Çiğli Belediyesi önünde meydana geldi. Menemen istikametine seyir halinde olan kurye Hakan Yavuz yönetimindeki 35 BAR 864 plakalı motosiklet, C.D.B.'nin kullandığı 35 BIF 566 plakalı otomobil ile çarpıştı. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İhbar üzerine gelen polis bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerince yapılan kontrolde ise Hakan Yavuz'un yaşamını yitirdiği belirlendi.

Yaşamını yitiren Hakan Yavuz'un cenazesi savcının incelemesinin ardından İzmir Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırılırken, otomobil sürücüsü ise polis merkezine götürüldü.

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