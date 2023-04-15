“Kemalizm ırkçılıktır diyen adam TBMM’de olmamalı”

7'Lİ koalisyonun oluşturduğu milletvekili aday listeleriyle ilgili tartışmalar her geçen gün daha da alevleniyor. Koalisyonun küçük ortaklarından yaklaşık 40 ismin CHP listelerinden aday gösterilmesi ve bu isimlerin arasında FETÖ ve PKK destekçisi isimlerin de olması CHP tabanındaki Atatürkçüleri rahatsız etti.

CHP ATA'DAN KOPTU

Atatürkçü Düşünce Derneği Başkanı Hüsnü Bozkurt katıldığı canlı yayında Kılıçdaroğlu'nu listeler konusunda topa tutarken, 30'a yakın Atatürkçü vekil adayının hiçbirine listelerde yer verilmediğinin altını çizdi. CHP İzmir 1. bölge 1. sıradan aday gösterilen Yüksel Taşkın'ın "Kemalizm ırkçılıktır" sözlerini de eleştiren Bozkurt "3 maymunu oynayamam. Kemalizm ırkçılıktır diyen bir adam mecliste olmamalı" ifadelerini kullandı. CHP'nin Atatürkçü çizgiden çıktığını söyleyen Bozkurt, "Atatürkçü Düşünce Derneği'nin 30'a yakın üyesi, CHP'ye vekillik başvurusunda bulundu. Biri bile adaylaştırılma gereği duyulmuyorsa bu tercihtir. Ben bu tercihi anlayışla karşılayabilirim, bir yere not ederim" ifadelerini kullanarak CHP listelerinden Atatürkçü isimlerin dışlandığını ifade etti.