Kuzenlerden 550 milyonluk vurgun

İzmir merkezli 7 ilde yürütülen yasa dışı bahis operasyonunda; işsiz, pazarlamacı, öğrenci oldukları tespit edilen kişiler adına banka, kripto para nezdinde hesaplar açarak paravan şirket kuran ve 550 milyona yakın vurgun yapan 35 şüpheli gözaltına alındı.



YASA DIŞI BAHİSLER

Çetenin kuzen olduğu belirlenen kişiler tarafından yönetildiği tespit edilirken, kuzenlerin yasa dışı bahislerden elde edilen gelirle otomotiv firması kurdukları, 6 ayda 100 Milyon TL'yi bulan lüks araçlar aldıkları ve lüks bir hayat yaşadığı belirlendi. Öte yandan dolandırıcıların, suçtan elde ettikleri paraları yabancı ülkelerdeki banka hesaplarına yatırıp kripto para varlıklarına dönüştürdükleri, İzmir'de kiraladıkları çok sayıda lüks rezidanslarda yasa dışı bahis faaliyetlerini yürüttükleri tespit edildi.

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