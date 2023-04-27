CHP logosu altındaki isimlerin sözleri şaşırttı: İzmir CHP’nin kalesi değildir

CHP'nin İzmir Milletvekili adayları listesinde yer alan Deva Partili Seda Kaya Ösen ile Demokrat Partili Salih Uzun'un açıklamaları CHP'yi karıştırdı. Birer röportaj veren iki isim de aday oldukları CHP'yle ilgili flaş çıkışlarda bulunarak, "İzmir CHP'nin kalesi değildir" diye konuştu.

İlk olarak Demokrat Parti kontenjanından CHP İzmir 2. Bölge 5. Sıra'dan aday gösterilen Salih Uzun, Bayındır'da yaptığı konuşmada, "Merkez sağ siyasetin de yetişen bir arkadaşınızım. Anavatan Partisi'nde, Doğruyol Partisi'nde hem de Demokrat Parti'de görev yapmış biriyim. İzmir sadece CHP'nin kalesi değildir. İzmir demokrasinin kalesidir" ifadelerini kullandı.

SÖZ BİRLİĞİ ETMİŞ GİBİ!

Salih Uzun'un ardından ise bugün CHP İzmir 1. Bölge 6. Sıra'dan aday gösterilen DEVA Partisi Kurucu İl Başkanı Seda Kaya Ösen de katıldığı canlı yayında benzer bir açıklama yaparak "Daha önce de söylemiştim, İzmir, CHP'nin kalesi değildir. İzmir demokrat değerlerin, toplumsal cinsiyet eşitliğinin, özgürlüğün, adaletin kalesi... Atatürk ilke ve inkılaplarının kalesi" dedi.

'BU KADAR DA OLMAZ' TEPKİSİ

İKİ vekil adaylarının bu açıklamaları tartışma yaratırken CHP içinde "Hem bizim partimizden milletvekili seçilecekler hem de bizi kötülüyorlar. Bu kadar da olmaz" şeklinde tepkiler yükselmeye başladı. Bu arada İzmir siyaset camiasında iki ismin "İzmir CHP'nin kalesi değildir" sözünü doğru olarak değerlendirenler de oldu.