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Haberler İzmir Cinayet zanlılarına keşifte gergin anlar yaşandı

Cinayet zanlılarına keşifte gergin anlar yaşandı

28.4.2023

Gazete

Cinayet zanlılarına keşifte gergin anlar yaşandı
İZMİR'İN Bayraklı ilçesinde, 10 Haziran 2022'de Yahya Köşek (61) ile eşi Meryem Köşek (57) ve kızları Funda Güçlü'nün (37), köpek besleme ve arsa anlaşmazlığı nedeniyle sokakta öldürülmesiyle ilgili tutuklu yargılanan Ali İhsan Kılıç ve ağabeyi Mehmet Kılıç'a olay yerinde keşif yaptırıldı. Hakim, sanıklar Ali İhsan Kılıç ve Mehmet Kılıç'tan olay günü yaşananları dinledi. Bu sırada, toplanan mahalle halkından bir grup, sanıklara "Katil" diye bağırarak tepki gösterdi. Yaklaşık 3 saat süren keşiften sonra sanık iki kardeş, geniş güvenlik önlemleri altında mahalleden çıkartıldı.
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