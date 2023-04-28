İzmir milletvekili adayı İnan: CHP listesinde Atatürk’e diktatör diyen var

AK Parti Gençlik Kolları Başkanı Eyyüp Kadir İnan, "14 Mayıs sadece seçim kazanma işi değil. 2 terör örgütünden oy alacağım diye sessiz, tırsak ve ezik kalanların ders alacağı bir seçim olması lazım." dedi.

İzmir'den milletvekili adayı olan İnan, Bergama'da Eğitim Bir-Sen'in düzenlediği dayanışma ve kaynaşma programına katıldı.

14 Mayıs'taki seçimlerde vatandaşların destekleriyle Erdoğan'ın yeniden başkan seçilip, AK Parti'nin iktidar olacağını vurgulayan İnan, "Bugün karşımız da bulunan CHP listesinin başında Atatürk'e diktatör diyen var. CHP listesinde PKK yandaşı var. İçişleri Bakanımız açıkladı emniyetin içinde yeni paralel yapı kurmak isteyen milletvekili adayı var. CHP Genel Başkanı Amerika'ya gitti ya Pensilvanya'ya gitti ya oradaki bir hamburgercide 6 saat kaybolduğu süreç var ya benim kanaatim o dur ki bu liste hazırlanmış ve eline verilmiş." dedi.

İnan, son günlerde terör örgütlerinin Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı adayı ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu lehine açıklamalar yaptığını hatırlattı.

CHP'nin o açıklamalara tepki göstermediğini vurgulayan İnan, şunları kaydetti:

"CHP'nin İzmir Milletvekili adaylarının Kandil'den gelen açıklamalara 'hadi oradan siz kimsiniz ki bize destek açıklamaları yapıyorsunuz' diye ses duydunuz mu? Hayır. Terör örgütü yıllarca bizim öğretmenlerimizi katletti, askerlerimiz şehit etti. Terör örgütünden dolayı nice memurumuz ne acılar çekti. Ama bugünkü CHP ne yazık ki çizgisini kaybetmiştir. FETÖ ve PKK'nın eylem ve söylem birliği içine girmiştir. Çocuklarımız ve gençlerimiz için bunu görmemiz lazım. 14 Mayıs'ta sadece seçim kazanma işi değil. 2 terör örgütünden oy alacağım diye sessiz, tırsak ve ezik kalanların ders alacağı bir seçim olması lazım."

İnan, Türkiye'nin yerli ve milli kadrolarla yönetildiğini, 14 Mayıs seçimlerinin de özgürlük ve bağımsızlık mücadelesinin devam edip etmeyeceğinin oylanacağını vurguladı.

İzmir'in CHP'li yerel yönetimlerinin hizmet üretmediğini savunan İnan, 2024 yılında yapılacak yerel seçimlerde İzmirlilerin AK Parti belediyeciliğiyle tanışacağını ifade etti.

İnan, Bergama'daki projelere ara vermeden devam edeceklerini, yeni dönemde de ilçede Türkiye'ye örnek olacak çalışmaların yapılacağını aktardı.

Eski Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli de geçmişin geleceğin aynası olduğunu, AK Parti'nin yine iktidar olup çalışmalarına devam edeceğini söyledi.

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanı Adayı Kılıçdaroğlu'nu eleştiren Pakdemirli, "Beyefendinin biri çıkmış, temiz para buldum. Nereden biliyorsun? Çamaşır makinesine mi koydun paraları? 300 milyar dolar para getireceğim diyor. Peki ülkeyi terör koridoru haline getirerek mi para getireceksin? Para, barışın ve hukukun olduğu yere gelir." diye konuştu.

İNAN, BERGAMA'DA GENÇLERLE BULUŞTU

İnan, dayanışma yemeğinin ardından Bergamalı gençlerle Zeytinpark'ta bir araya geldi.

Seçim için özel hazırlattığı araçta gençlere çay ve kahve ikram eden İnan, foto karavanda gençlerle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Kamp sandalyeleriyle oluşturulan alanlarda gençlere projelerini anlatan İnan, "14 Mayıs seçimlerinde gençlere çok güveniyoruz. AK Parti gençlere önem veren bir parti. Hayata geçirdiğimiz tüm projelerde gençlerimiz ve beklentileri var. Sayın Cumhurbaşkanımız da gençlere çok güveniyor. İnanıyorum ki bize en çok destek gençlerden gelecek." diye konuştu.

Gençlere, program sonunda üzerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ve "Gençlik İçin Hemen Şimdi" yazan bardak ve kahve verildi.

İnan, Bergama programı kapsamında partisinin ilçe başkanlığını da ziyaret etti.

Karşıyaka Cumhuriyet Mahallesi'nde esnaf ziyareti yapan İnan, İnönü Mahallesi'ndeki seçim koordinasyon merkezi açılışında ise vatandaşları Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın 29 Nisan'da Gündoğdu Meydanı'nda yapacağı mitinge davet etti.