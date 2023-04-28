  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Yeni cazibe noktası ‘Kültür Sanat Fabrikası’açılıyor

Yeni cazibe noktası ‘Kültür Sanat Fabrikası’açılıyor

28.4.2023

Gazete

Yeni cazibe noktası ‘Kültür Sanat Fabrikası’açılıyor

İZMİR Kültür Sanat Fabrikası yarın hizmete açılıyor. Alsancak Tekel Fabrikası, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafındana İzmir Kültür Sanat Fabrikası'na dönüştürüldü.

SERGİ VE KONSERLER
İZMİR Kültür Sanat Fabrikası'nda Atatürk İhtisas Kütüphanesi, Türk Dünyası Müzik İhtisas Kütüphanesi, Halk Kütüphanesi, Arkeoloji ve Etnografya Müzesi, Resim ve Heykel Müzesi, sanat ve eğitim atölyeleri, sergi ve konser alanları ile açık hava sineması bulunuyor. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, kültür sanat fabrikasına dönüştürülen Alsancak Tekel Fabrikası'nın kültür sanat ve yaşamın yeni cazibe noktası olarak 29 Nisan'da halkla buluşturulacağını bildirdi.

EGE'NİN EN BÜYÜĞÜ
"İZMİR Kültür Sanat Fabrikası, Ege'nin en büyük Atatürk İhtisas Kütüphanesi'ni de barındıracak" bilgisini veren Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, kültür sanat fabrikasına ait görüntüler içeren bir videoyu da paylaştı.

  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA