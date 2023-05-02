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Haberler İzmir Dilara ömür boyu, alkollü sürücü 4,5 yıl yatacak

Dilara ömür boyu, alkollü sürücü 4,5 yıl yatacak

2.5.2023

Gazete

Dilara ömür boyu, alkollü sürücü 4,5 yıl yatacak
İzmir'de, ehliyetsiz ve alkollü olarak kullandığı araç ile motosiklete çarparak 25 yaşındaki Dilara Aldanoğlu'nun yatağa bağımlı hale gelmesine neden olan İsa Eyice hakkında 4,5 yıla kadar hapis istendi. Kaza, 2021'de, Bornova'da meydana geldi.



CEZA EVİNDEN YENİ ÇIKMIŞ
Ehliyetsiz sürücü İsa Eyice'nin kullandığı araçla, Sude Solak'ın (22) kullandığı motosiklet kavşakta çarpıştı. Kaskı takılı motosiklet sürücüsü Solak, tedavisinin ardından taburcu edildi. Kask takmadığı belirlenen Dilara Aldanoğlu, solunum cihazına bağlı ve bilinci kapalı şekilde, 7,5 ay hastanede tedavi gördü. Kazadan sonra gözaltına alınıp, adliyeye sevk edilen hafif ticari araç sürücüsü İsa Eyice, serbest bırakıldı. Sürücü İsa Eyice'nin işlediği bir suçtan dolayı cezaevinde olduğu, sonrasında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi. Kazadan sonraki süreçte ise Eyice'nin iyi halini bozduğu için tekrar tutuklandığı belirtildi. Aldanoğlu'nun yatağa bağımlı hale gelmesine yol açan Eyice hakkındaki iddianamede Sürücünün kavşakta hız kesmeyip, ayrıca yola başka bir aracın gelip, gelmediğini de kontrol etmeden, geçiş üstünlüğü kuralına uymadığına dikkat çekildi. Dilara Aldanoğlu'nun avukatı Gökay Başar, "Sanığın olası kastla 9 yıla kadar hapisle cezalandırılmasını istiyoruz. Çünkü kaza tespit tutanağından sanığın ehliyetinin olmadığı, olay anında yasal sınıra göre alkollü olduğu, herhangi bir fren izinin veya neticesini engelleme çabasının bulunmadığı anlaşılmaktadır" dedi.

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