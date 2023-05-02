Duman grubu için çatıya çıkan genç öldü

Alaçatı Ot Festivali'nin son gününde sahne alan Duman grubunu izlemek isteyen genç, çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Acı olay 29 Nisan gecesi meydana geldi. Alaçatı'nın sevilen isimlerinden Halil Gemici'nin oğlu Orhan Gemici, konseri daha iyi izleyebilmek için yakınlarındaki bir evin çatısına çıktı. Talihsiz genç o anları fotoğraflayıp arkadaşlarına da gönderdi. İlerleyen saatlerde ayağının kayması sonucu çatıdan düşen ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gemici, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.

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