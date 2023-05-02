  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
Haberler İzmir Duman grubu için çatıya çıkan genç öldü

Duman grubu için çatıya çıkan genç öldü

2.5.2023

Gazete

Duman grubu için çatıya çıkan genç öldü
Alaçatı Ot Festivali'nin son gününde sahne alan Duman grubunu izlemek isteyen genç, çıktığı çatıdan düşerek hayatını kaybetti. Acı olay 29 Nisan gecesi meydana geldi. Alaçatı'nın sevilen isimlerinden Halil Gemici'nin oğlu Orhan Gemici, konseri daha iyi izleyebilmek için yakınlarındaki bir evin çatısına çıktı. Talihsiz genç o anları fotoğraflayıp arkadaşlarına da gönderdi. İlerleyen saatlerde ayağının kayması sonucu çatıdan düşen ve ağır yaralı halde hastaneye kaldırılan Gemici, tüm çabalara karşın kurtarılamadı.
  • SON DAKİKA
    • İZMİR MAGAZİN SPOR SON
    DAKİKA