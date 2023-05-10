FETÖ’cülerle görüşen Taşkın firarilere mesaj gönderdi

CHP'nin İzmir milletvekili adayı Yüksel Taşkın, KHK ile görevden alınan kişilerle buluştu.

14 Mayıs seçimleri öncesi listelerinden FETÖ iltisaklı birçok ismi aday gösteren 7'li koalisyonun üyeleri, seçim sonrası kirli hesaplarıyla ilgili firari FETÖ'cülere de adeta mesaj gönderiyor. "Kemalizm ırkçılıktır" sözü ve FETÖ elebaşına övgüler düzen yazısıyla gündeme gelmesine rağmen CHP'nin İzmir 1. Bölge 1. Sıra'dan milletvekili adayı yaptığı Yüksel Taşkın'dan tepki çeken bir adım geldi.

'LAFI AĞZINDA GEVELEME'

Bir dönem FETÖ tetikçisi Taraf Gazetesi'nin yazarları arasında bulunan Yüksel Taşkın, İzmir'de KHK ile görevlerinden uzaklaştırılan kişilerle bir araya geldi. Taşkın, "Dün KHK mağdurlarıyla bir araya gelerek onların sorunlarına tanıklık ettik. Bu sorun da evrensel hukuk ilkeleri ekseninde çözülecek" diyerek adeta firari FETÖ'cülere ve elebaşlarına selam gönderdi.

Taşkın'ın bu buluşmayla ilgili yaptığı fotoğraflı paylaşıma tepki gösteren AK Parti İzmir 2. Bölge milletvekili adayı Eyyüp Kadir İnan, "Lafı ağzında geveleme! İzmir'in vekili olarak bütün FETÖ'cüleri afettirmeyi mi düşünüyorsun! FETÖ'cülere payanda değil bu şehrin vekili olacaksın. Bu şehri iyi tanı. Pensilvanya'nın menfaatlerini değil İzmir'in menfaatlerini koruyacaksın. Neyse ne desek nafile" dedi.