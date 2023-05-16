Soyer’in akıl hocası Yeşil Sol’dan seçildi

YEŞİL Sol Parti'nin 16 Ekim Ekim 2022 tarihlerinde gerçekleştirilen 2. Olağanüstü Kongre'sinde Çiğdem Kılıçgün Uçar ile birlikte Eş Sözcülüğe seçilen İzmirli İbrahim Akın, önceki günkü genel seçimde bu partiden İzmir milletvekili seçildi.

Akın, daha önce İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in kurduğu İzmir Düşünce Topluluğu'nda yer alıyor ve Soyer'e akıl veriyordu. Akın, bu topluluğun sözcülüğünü de yürütmüştü.

Akın'ın geçtiğimiz yıllarda "Müzakereler başlasın. Sayın Öcalan'a özgürlük" pankartlarının önünde basın açıklaması yaptığı fotoğraflar da ortaya çıkmıştı. Yeni Asır, o tarihte Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer'in PKK elebaşı sempatizanlarından akıl aldığı ortaya çıktı.